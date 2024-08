Sandra González, mejor conocida como Lady Pays, es una joven que vende postres en el municipio de Guadalupe, Nuevo León y se hizo viral pero, ¿quién es?

Hoy jueves 15 de agosto de 2024, esta joven emprendedora cobró relevancia por dos motivos:

Pero, ¿quién es Lady Pays, Sandra González, la joven que vende postres en Nuevo León y se hizo viral? Te decimos todo lo que se sabe sobre ella.

Sandra Lizeth García González es una joven emprendedora que comenzó a vender postres, específicamente pays, en las principales avenidas del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Debido a su emprendimiento adquirió el apodo de “Lady Pays” con el cual rápidamente se hizo conocida.

Actualmente cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram y 13.4 mil en la plataforma de videos de TikTok , donde comparte videos de su trabajo como vendedora ambulante de postres.

Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de Sandra González, se sabe que Lady Pays nació en el mes de agosto en Juárez, Nuevo León, por lo que está próxima a cumplir 23 años de edad o recientemente los cumplió.

Debido a que no se conoce su fecha de nacimiento, no podemos saber cuál es el signo zodiacal de Sandra González.

No se tienen registros de que Sandra González tiene esposo.

Sin embargo, en una entrevista con Suriel Sánchez, Lady Pays habló sobre su familia y declaró que tenía una hermana que se quitó la vida un 16 de septiembre de 2019 a los 16 años de edad.

Aunque Sandra González desconoce los motivos de esta decisión, indicó que en ese entonces ambas vivían con su padre y que no sentían el amor de su madre.

Sin embargo, hoy en día la mamá de Lady Pays es una de las personas que elabora los postres del emprendimiento.

Sandra González tiene un hijo de 4 años de edad, aunque se desconoce su identidad ya que esta parte de su vida la mantiene privada.

No se sabe qué estudió Sandra González, mejor conocida como Lady Pays, quien vende postres y se hizo viral.

Sandra González comenzó a vender pays en la intersección de Av Maestro Israel Cavazos Garza y Eloy Cavazos, en Guadalupe, Nuevo León.

Aunque se desconoce la fecha exacta en que comenzó su emprendimiento, la joven rápidamente se hizo viral en redes sociales por su carisma.

Por esta razón, su venta de postres se disparó y comenzó a ganar popularidad.

Lady Pays ha indicado que su mamá fue la primer persona que le ayudó a hacer los pays, mismos que ella comenzó a vender.

El primer día que fui a la avenida me puse muy nerviosa, me dio mucha vergüenza, estaba temblando. Yo quería regresar a mi casa, inmediatamente me bajé del camión, vi los carros y dije: ´¡no!, me regreso a mi casa!’. Después pensé: ´ya no te puedes ir, así que ahora los vendes ¡y los acabas!´. Y sí, los acabé. Me vine muy contenta, estaba muy feliz porque había superado ese miedo.

