El cometa 3I/ATLAS mantiene su tendencia a cambiar de forma intempestiva, incluso ahora que está haciendo su recorrido cerca de la Tierra, al mostrar una gran aceleración y cambio de color.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard que ha seguido al objeto interestelar, hizo unas observaciones el pasado 29 de octubre, señalando los mencionados cambios en el cometa 3I/ATLAS.

3I/ATLAS (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist)

Cometa 3I/ATLAS presentó varios cambios al hacer su máximo acercamiento al Sol

De acuerdo con Avi Loeb, el cometa 3I/ATLAS mostró signos de aceleración, además de volverse de un azul más intenso.

Según el astrofísico, al momento de pasar cerca del Sol, el cometa 3I/ATLAS aumentó rápidamente su brillo y cambió de color, colocándose a la par de la estrella en términos de intensidad.

Aún más, considera que incluso superó el brillo del Sol, en algo totalmente inesperado y nunca visto por algún otro astro dentro del Sistema Solar.

No solo eso, el mismo color azul es una incógnita, pues originalmente el objeto interestelar mostraba tonos rojizos al acercarse al Sol , lo cual es normal tomando en cuenta el color de la estrella y la interacción con el polvo espacial.

Nunca se había visto que un astro cambiara de rojo a azul de un momento a otro cuando hace su paso cerca de la estrella del Sistema Solar.

Cometa interestelar 3i-ATLAS (HUBBLE NASA)

Cambio de color y aceleración indicarían que el cometa 3I/ATLAS no es orgánico

Avi Loeb tiene una posible explicación a la aceleración y el cambio de color del cometa 3I/ATLAS, y es que todo podría ser derivado de la activación de un sistema de propulsión.

Como ha sucedido casi desde el descubrimiento del cometa 3I/ATLAS, Avi Loeb sugiere que se trata de un objeto interestelar no orgánico, el cual cuenta con un motor propio; es decir, una nave espacial.

Aunque inmediatamente señala que esto es solo una conjetura y que no se ha definido hasta el momento la naturaleza de estos cambios tan repentinos.

Con el inicio del estudio del cometa en noviembre de 2025, se espera que se puedan aclarar varias cosas al respecto del mismo.