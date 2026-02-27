Debido a los problemas que ha implicado la realización de Artemis II para la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos ha decidido cambiar su calendario y agendar dos misiones a la Luna en 2028.

Sin embargo, estas misiones serán diferentes a lo planeado originalmente con Artemis II y las misiones subsecuentes a las mismas.

La NASA regresará a la Luna hasta 2028 en lugar de con Artemis II

Originalmente, Artemis II estaba programada por la NASA para ser la misión que regresara a los astronautas a la Luna; sin embargo, ahora eso se dejará hasta 2028.

La NASA programó las misiones Artemis IV y Artemis V para que lleguen a la superficie lunar en 2028; la primera a inicios del año y la segunda a finales del mismo.

Por su parte, Artemis II, programada para este 2026, ahora solo llevará a los astronautas a la órbita lunar; sin la intención de hacer un posible aterrizaje.

Mientras que Artemis III, igual será un viaje a la órbita terrestre baja, siendo más una especie de prueba y algo concreto para el alunizaje que se tenía planeado.

Estos cambios se deben a los problemas que ha presentado Artemis II en la prueba en frío, la cual impidió que el calendario se llevara de acuerdo a lo planeado.

NASA prepara más misiones tras problemas con Artemis II

Aunque Artemis II modificó todo el calendario de misiones de la NASA, la agencia espacial ha decidido programar más misiones, en lugar de limitar las mismas.

La NASA quiere hacer más lanzamientos tras Artemis II, con el fin de “reducir la complejidad” de las misiones lo más posible.

Es decir, tener un mayor control de lo que sucede con sus iniciativas, reduciendo el espacio de tiempo entre una y otra, lo que les ayudaría a detectar errores de manera más inmediata.

Se está planeando que los lanzamientos ahora se den cada 10 meses en lugar de una vez al año, de ahí que haya dos misiones planeadas a la Luna para 2028.

Habrá que ver si este nuevo calendario le funciona a la NASA, o por el contrario, resulta más complicado que el original.