Descubren a C/2025 V1 Borisov, un nuevo objeto entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra.

El mundo de la astronomía sigue dando de qué hablar, en esta ocasión se reportó el avistamiento de un peculiar cuerpo celeste.

Astrónomos descubren C/2025 V1 Borisov, un nuevo objeto entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra

Recientemente, astrónomos descubrieron el cometa C/2025 V1 Borisov, el cual se desplaza a gran velocidad.

Dicho objeto interestelar, ubicado entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra, tendrá su máximo acercamiento a nuestro planeta el 11 de noviembre.

C/2025 V1 Borisov, un nuevo objeto entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra (Especial)

Se encontrará 103 millones de kilómetros (0.68 UA) aproximadamente, tratándose de una distancia segura, de acuerdo con los especialistas.

Todo esto pese a que el cuerpo celeste ha generado asombro al encontrarse entre la Tierra y el cometa 3I/ATLAS.

C/2025 V1 Borisov será visible desde la Tierra, aunque su presencia será tenue y requerirá de equipo especializado, así como de observadores expertos.

Por su trayectoria alargada alrededor del Sol, C/2025 V1 Borisov también alcanzará su perihelio el 16 de noviembre.

Cometa (Unsplash)

Así es C/2025 V1 Borisov, un nuevo objeto entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra

El cometa C/2025 V1 Borisov se encuentra en la constelación de Virgo. Su origen sería dentro de nuestro mismo Sistema Solar, en la Nube de Oort.

De acuerdo con la Base de Datos de Observadores de Cometas (COBS) tiene una magnitud actual de 13.8 y una coma de 2.3 minutos de arco.

La diferencia de C/2025 V1 Borisov es que carece de cola, lo que ha provocado especulaciones y comparaciones con 3I/ATLAS.

Sin embargo, los astrónomos explican que el objeto interestelar no presenta cola debido a su composición y distancia del Sol.

Eso ha hecho que C/2025 V1 Borisov no haya desarrollado todavía su cola como otros cometas.