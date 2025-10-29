El cometa 3I/ATLAS es el objeto interestelar más comentado del momento, causando conmoción incluso fuera de la comunidad científica por su trayectoria.

Si estás interesado en conocer más del cometa 3I/ATLAS, aquí te diremos cómo puedes seguir su trayectoria en vivo desde tu casa, incluso si no cuentas con telescopio o herramientas especiales.

3I/ATLAS (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA))

Trayectoria del cometa 3I/ATLAS en vivo

Puedes seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS a través del portal The Sky (https://theskylive.com/c2025n1-tracker), que tiene todo un mapa estelar de diversos objetos del espacio.

Ahí puedes ver la localización y trayectoria al momento del cometa 3I/ATLAS; además, te dan datos como la distancia que se encuentra de la Tierra.

Asimismo, te da herramientas como un mapa más detallado del Sistema Solar, una presentación en negativo, la posibilidad de tomar captura de pantalla y buscar otros objetos.

Obviamente, no se trata de un plano estelar profesional; es más una imagen estática de las estrellas, donde se marcan los puntos de todos los astros.

No obstante, funciona muy bien para darle un seguimiento “aficionado” al cometa, el cual para muchos podría ser una nave de otra galaxia, aunque de momento nada está comprobado.

Trayectoria del cometa 3I/ATLAS (Especial)

La trayectoria del cometa 3I/ATLAS también te da varios datos

Lo mejor de seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS, es que el portal también te da varios datos de astro, por si tienes un interés en el mismo más allá de su movimiento.

Te muestra otras tomas de la posición del cometa 3I/ATLAS, así como el día en que pasará cerca de la Tierra, fechado para el 19 de diciembre de 2025.

No solo eso, igualmente se da su inclinación, órbita, cómo ha sido su acercamiento a nuestro planeta y la curva que ha descrito con respecto a la luz del Sol.

Sin lugar a dudas se trata de un porta bastante completo, no solo para quienes estén interesados en la exploración espacial, sino para todos aquellos aficionados y población en general.

Recordemos que la comunidad científica estará al pendiente del cometa, iniciando una campaña de observación que terminará en febrero de 2026.