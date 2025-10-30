El caso del cometa 3I/ATLAS sigue dando de qué hablar entre la comunidad científica, ahora con Avi Loeb acusando a la NASA de ocultar información importante sobre el astro.

Avi Loeb ha sido uno de los mayores defensores de la teoría que el cometa 3I/ATLAS no es de origen orgánico, algo que ha mantenido a pesar de las declaraciones de la NASA al respecto.

Avi Loeb señala que la NASA oculta una foto del cometa 3I/ATLAS

Avi Loeb, científico de Harvard, declaró en el programa de radio “The Joe Rogan Experience“, que la NASA ocultó una foto determinante acerca del cometa 3I/ATLAS.

De acuerdo con Avi Loeb, la NASA tiene una foto del cometa 3I/ATLAS tomada el 2 de octubre, donde se puede ver claramente la apariencia del astro.

3I/ATLAS (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist)

En la imagen se puede ver que el objeto interestelar tiene su “cola” apuntando hacia el Sol, cuando lo normal es que esta emisión de chorro se desplazara en dirección contraría a la estrella.

Dicha imagen nunca fue publicada ni compartida, ya sea de manera pública o privada a personas relacionadas a la agencia espacial o investigadores independientes.

El científico señala que la foto fue tomada por la cámara HiRISE de la NASA en el Mars Reconnaissance Orbiter, cuando el cometa pasó a 30 millones de kilómetros de Marte.

Avi Loeb no cree que la NASA oculte datos del cometa 3I/ATLAS a propósito

Hay que señalar que Avi Loeb no piensa del todo mal de la NASA , pues no cree que estén ocultando información del cometa 3I/ATLAS a propósito.

De hecho, Avi Loeb cree que la omisión de dicha foto del cometa 3I/ATLAS por parte de la NASA es más bien producto de la “estupidez humana”; es decir, que la pasaron por alto por error.

El científico de Harvard se comunicó con la agencia espacial para pedir que le mandaran la mencionada foto con el fin de analizarla.

Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido una respuesta de parte de la NASA.