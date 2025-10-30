Desde el primer avistamiento del cometa 3I/ATLAS, el científico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ha sostenido que este objeto no es de origen orgánico, señalando que se trata de una nave extraterrestre.

Para Avi Loeb, la NASA está escondiendo información importante acerca del origen y la naturaleza del cometa 3I/ATLAS; tanto a investigadores, como al público en general.

¿Quién es Avi Loeb?

Abraham Loeb, mejor conocido como Avi Loeb, es un físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología.

Se trata de uno de los pocos astrofísicos que reconoce abiertamente su creencia en seres alienígenas, y que estos podrían llegar en algún momento a la Tierra.

Avi Loeb (SALT)

¿Qué edad tiene Avi Loeb?

Avi Loeb nació el 26 de febrero de 1962, actualmente tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Avi Loeb?

Avi Loeb está casado con la abogada Ofrit Liviatan, a quien conoció en la Universidad de Harvard.

Avi Loeb (Universidad de Harvard)

¿Qué signo zodiacal es Avi Loeb?

Al haber nacido el 26 de febrero, Avi Loeb es del signo de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Avi Loeb?

Avi Loeb y Ofrit Liviatan no tienen hijos o hijas.

Avi Loeb (Christopher Michel/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

¿Qué estudió Avi Loeb?

Avi Loeb estudió física teórica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde además de la carrera, tiene una maestría y un doctorado.

¿En qué ha trabajado Avi Loeb?

Desde el 1 de julio de 2012, Avi Loeb da la cátedra Frank B. Baird Jr. de Ciencia en la Universidad de Harvard.

Además es director del departamento de Astronomía de Harvard desde el año 2011; presidente de la Comisión Consultiva del proyecto Breakthrough Starshot y fundador de la Iniciativa de Agujeros Negros de Harvard.

Sin olvidar que es director del Instituto de Teoría y Computación (ITC) del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Avi Loeb acusa a la NASA de esconder información del cometa 3I/ATLAS

Recientemente Avi Loeb se ha dado a conocer por sus declaraciones polémicas acerca de los objetos interestelares como el cometa 3I/ATLAS, declarando que estos son naves extraterrestres y que la NASA oculta información.

De acuerdo con Avi Loeb, la NASA tiene en su poder una foto donde se puede ver el verdadero aspecto del cometa 3I/ATLAS, donde su cola apuntaría en dirección al Sol, contrario otros astros del estilo.

Dicha foto nunca fue publicada ni compartida con investigadores independientes; el mismo astrofísico solicitó que se le diera la foto, pero la NASA no ha respondido hasta el momento.

Aún así, no cree que esta ocultación sea de “mala fe”, más bien producto de la “estupidez humana”, pues la agencia espacial no se ha dado cuenta de lo que tienen en sus manos.