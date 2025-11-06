Poco a poco se acerca a la Tierra el cometa 3I/ATLAS; sin embargo, más que aclarar las cosas, surgen cada vez más preguntas acerca del astro.

Nuevos estudios han encontrado una gran diferencia entre 3I/ATLAS y los cometas normales, abriendo nuevamente la pregunta sobre la naturaleza del objeto interestelar.

3I/ATLAS es muy diferente a los cometas normales

Imágenes de 3I/ATLAS del Observatorio R. Naves de España, han confirmado lo que Avi Loeb, astrofísico de Harvard, señaló hace unos días; que el cometa no se desintegró al pasar cerca del Sol.

3I/ATLAS (Observatorio R. Naves)

Eso se hace evidente en que 3I/ATLAS no cuenta con una cola, como debería de ser si fuera un cometa normal, como muchos otros que se han observado.

Por lo general, los cometas arrastran una cola de “residuos” que van dejando a su paso, los cuales se producen por la desintegración de estos objetos.

Esto debido a el influjo de la energía de las estrellas y la fricción mínima que hay en el espacio, que se produce por la velocidad a la que viajan estos astros.

Si 3I/ATLAS fuera un cometa normal, debería de tener una cola evidente, algo que no aparece en ninguna de las nuevas imágenes.

Científicos tratan de explicar la ausencia de cola de 3I/ATLAS

Ante esto, científicos de todo el mundo tratan de explicar la falta de cola en 3I/ATLAS, pues resulta bastante extraña esta característica del cometa.

Por un lado, hay quienes señalan que los escombros de 3I/ATLAS se mueven tan rápido que es imposible detectarlos, de ahí que no se produzca una cola.

Mientras que otros afirman que podría tratarse de un objeto espacial desconocido hasta el momento, de ahí que no se comporte como un cometa natural.

Obviamente quienes son cercanos a las investigaciones de Avi Loeb, señalan que esta es una prueba más de que es una nave espacial.

Pue no olvidemos que durante su paso cerca del Sol, 3I/ATLAS aceleró y aumentó su brillo, incluso más que el de la estrella, algo que siguiere alguna clase de maniobra de contención.