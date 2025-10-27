El cometa 3I/ATLAS está causando mucho revuelo, más tras darse a conocer que la NASA habría activado el protocolo de defensa planetaria.

Sin embargo, varios especialistas han tenido que salir a aclarar esta supuesta activación del protocolo de defensa planetaria de la NASA con respecto a 3I/ATLAS.

3I/ATLAS (ATLAS/Universidad de Hawái/NASA)

¿La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por cometa 3I/ATLAS?

Propiamente la NASA no activó como tal el protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS, fue la Unión Astronómica Internacional (IAU), aunque también hay que matizar esto.

Si bien la IAU sí convocó a la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), no se trata de ningún protocolo de defensa planetaria contra 3I/ATLAS y la NASA no está involucrada directamente.

La IAWN es solo un aviso para científicos, agencias y observatorios de todo el mundo, estén al pendiente y puedan estudiar al astro.

Siendo esta una oportunidad única debido a las particularidades del mismo, que se ha mostrado como un objeto que se sale de los estándares esperados.

Esta campaña será del 10 de noviembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, cuando se entregarán los resultados de los datos analizados tras el paso del cometa.

Más que nada será una recopilación de fotos, estimaciones y cálculos alrededor del objeto.

Cometa 3I/ATLAS (NASA)

La NASA será parte del estudio de 3I/ATLAS

Si bien la NASA forma parte de la IAU, no fue la que activó como tal la IAWN por 3I/ATLAS, más bien replicó el comunicado de la Unión Astronómica Internacional con universidades.

Esto fue lo que se prestó a la mala interpretación, pensando que había sido la NASA la estaba iniciando su protocolo de defensa planetaria por 3I/ATLAS.

Lo que hará la NASA es ser parte de este estudio del cometa, usando su tecnología para recabar toda la información posible de su paso.

Sin embargo, todo dependerá si se arreglan las cosas entre la agencia y el gobierno de Estados Unidos; recordemos que de momento la NASA experimenta un cierre.

Esto ha parado todas las misiones e investigaciones espaciales que se estaban desarrollando al momento.