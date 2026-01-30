El escalador Alex Honnold concretó una hazaña el 23 de enero de 2026 al llegar a la cima del Taipei 101 sin uso de equipo de seguridad.

Ahora, a menos de una semana del acontecimiento que fue transmitido en vivo por Netflix, locatarios han salido para tratar de imitar al escalador.

Imitadores de Alex Honnold tratan de escalar el Taipei 101

En redes sociales están empezando a circular videos de personas que se han dado cita a las afueras del Taipei 101 para hacer un intento de escalada.

Esto a pesar de las múltiples advertencias en torno a no imitar lo que Alex Honnold, un profesional entrenado, hizo en Taiwán.

Alex Honnold escala a la cima del Taipei 101 (@netflix / X )

Imágenes muestran a diferentes hombres, mujeres y hasta niños tratando de escalar una esquina del imponente rascacielos, pero rindiéndose al cabo de 3 metros.

Ahora, la administración del Taipei 101 emitió una advertencia para todos aquellos que quieran intentar subir el edificio.

Y es que todo aquel que trate de escalar sin autorización estará constituyendo un acto ilegal.

Del mismo modo, se ha informado que personal del edificio tuvo que intervenir directamente en más de una ocasión para alejar a los curiosos que se acercan al lugar.

Imitadores de Alex Honnold tratan de escalar el Taipei 101 (Captura de video)

Desde la hazaña de Alex Honnold, el Taipei 101 se ha convertido en un punto de interés, donde turistas y locatarios se acercan a tomar fotos.

Ante las recientes acciones, se insiste a la población en que el escalador actuó bajo condiciones controladas, por lo que cualquier intento externo de imitarlo es extremadamente peligroso.