A través de sus redes sociales y página oficial, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas es inglés), dio a conocer el descubrimiento de un “árbol de Navidad cósmico” en el espacio justo para esta Navidad 2025.

¿Qué es el “árbol de Navidad cósmico” que reveló la NASA?

La NASA compartió imágenes de un “árbol de Navidad cósmico”, el cual, de acuerdo con la información proporcionada, está ubicada en el espacio a unos 2 mil 500 años luz de la Tierra pero ¿qué es en realidad?

De acuerdo con la NASA, el “árbol de Navidad cósmico” identificado como NGC 2264 , es en realidad un cúmulo de estrellas jóvenes de entre uno y cinco millones de años.

O Christmas tree, o cosmic tree 🎄



Located about 2,500 light-years from Earth, NGC 2264 is a cluster of young stars between one and five million years old. The stars appear as blue and white lights surrounded by swirls of gas—the “pine needles” of the tree—with green… pic.twitter.com/BWa24VLCHP — NASA Ames (@NASAAmes) December 24, 2025

Estas aparecen como luces azules y blancas rodeadas de remolinos de gas, las cuales se pueden ver como las “agujas de pino” del árbol de Navidad cósmico; en ese sentido, el color verde que se aprecia representa la luz en el espectro visible de dicho cúmulo de estrellas compartido por la NASA.

Las imágenes del “árbol de Navidad cósmico”, fueron publicadas el pasado 17 de diciembre de 2024, y cuenta con datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y datos ópticos del telescopio del astrofotógrafo Michael Clow en Arizona.