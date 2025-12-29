No te pierdas los eventos astronómicos de enero 2026 en México; una Superluna del Lobo, cometas, lluvia de meteoros y más.

El cielo nocturno de enero tendrá los siguientes eventos astronómicos:

Superluna del Lobo: 3 de enero

Avistamiento cometa 24P/Schaumasse: 4 de enero

Lluvia de meteoros Cuadrántidas: 4 de enero

Marte cerca de Venus: 8 de enero

Cometa 24P/Schaumasse alcanza el perihelio: 8 de enero

Cuarto menguante: 10 de enero

Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas: 18 de enero

Luna nueva: 18 de enero

Cometa C/2024 E1 Wierzchos: 20 de enero

Luna cerca de Saturno y Neptuno: 23 de enero

Cuarto creciente: 26 de enero

Venus cerca de Mercurio: 29 de enero

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Superluna del Lobo

La llamada Superluna del Lobo llegará el 3 de enero a la 10:03 horas con una distancia de 362 mil 282 kilómetros.

El nombre de la primera Luna llena de enero se debe a los pueblos nativos americanos, que asociaban el plenilunio con los aullidos de los lobos en invierno.

Superluna del Lobo (Inteligencia artificial)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Avistamiento cometa 24P/Schaumasse

Para el 4 de enero, el cometa 24P/Schaumasse tendrá su máxima aproximación a la Tierra.

El 24P/Schaumasse se encuentra en la constelación de Coma Berenices.

Cometa (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Lluvia de meteoros Cuadrántidas

La lluvia de meteoros Cuadrántidas tendrá su pico máximo el 4 de enero.

El punto radiante de dicha lluvia se encuentra en el extremo norte de la constelación de Boyero.

Lluvia de estrellas ( Prokhor Minin / Unsplash )

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Marte cerca de Venus

Aparta la fecha porque el próximo 8 de enero tendremos a Marte cerca de Venus.

En este evento astronómico, los planetas parecerán alineados de forma simétrica desde la perspectiva de la Tierra.

Marte (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cometa 24P/Schaumasse alcanza el perihelio

La actividad del Cometa 24P/Schaumasse continuará el 8 de enero. En este día, el cometa alcanzará su perihelio.

Cometa (NASA)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cuarto menguante

La fase lunar llamada Cuarto menguante estará el 26 de enero 2026; solo la mitad de la cara visible de la Luna se encuentra iluminada.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas

Para el 18 de enero, se dará la máxima actividad de la lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas.

Los meteoros de esta lluvia emanan de la constelación de la Osa Menor.

Lluvia de estrellas (UNSPLASH)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Luna nueva

El 18 de enero de 2026 está programada la Luna nueva, de acuerdo con el calendario lunar.

Durante esta fase, nuestro satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cometa C/2024 E1 Wierzchos

Para el 20 de enero, el cometa C/2024 E1 Wierzchos alcanzará su perihelo.

El C/2024 E1 Wierzchos es un cometa hiperbólico que se ubica en la constelación de Sagitario.

Cometa (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Luna cerca de Saturno y Neptuno

La luna se encontrará cerca de Saturno y Neptuno el 23 de enero de 2026.

Se trata de un fenómeno en donde la Luna se ve muy cerca de los planetas desde la perspectiva de la Tierra.

Saturno (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cuarto creciente

La Luna tendrá su fase Cuarto creciente el 26 de enero de 2026.

Durante esta evento astronómico, la mitad derecha del disco lunar se encuentra iluminada desde la Tierra formando una D.

Cuarto creciente (Unsplash)

Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Venus cerca de Mercurio

El calendario de eventos astronómicos de enero 2026 cierra con Venus cerca de Mercurio, el próximo 29 de enero.