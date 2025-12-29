No te pierdas los eventos astronómicos de enero 2026 en México; una Superluna del Lobo, cometas, lluvia de meteoros y más.
El cielo nocturno de enero tendrá los siguientes eventos astronómicos:
- Superluna del Lobo: 3 de enero
- Avistamiento cometa 24P/Schaumasse: 4 de enero
- Lluvia de meteoros Cuadrántidas: 4 de enero
- Marte cerca de Venus: 8 de enero
- Cometa 24P/Schaumasse alcanza el perihelio: 8 de enero
- Cuarto menguante: 10 de enero
- Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas: 18 de enero
- Luna nueva: 18 de enero
- Cometa C/2024 E1 Wierzchos: 20 de enero
- Luna cerca de Saturno y Neptuno: 23 de enero
- Cuarto creciente: 26 de enero
- Venus cerca de Mercurio: 29 de enero
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Superluna del Lobo
La llamada Superluna del Lobo llegará el 3 de enero a la 10:03 horas con una distancia de 362 mil 282 kilómetros.
El nombre de la primera Luna llena de enero se debe a los pueblos nativos americanos, que asociaban el plenilunio con los aullidos de los lobos en invierno.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Avistamiento cometa 24P/Schaumasse
Para el 4 de enero, el cometa 24P/Schaumasse tendrá su máxima aproximación a la Tierra.
El 24P/Schaumasse se encuentra en la constelación de Coma Berenices.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Lluvia de meteoros Cuadrántidas
La lluvia de meteoros Cuadrántidas tendrá su pico máximo el 4 de enero.
El punto radiante de dicha lluvia se encuentra en el extremo norte de la constelación de Boyero.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Marte cerca de Venus
Aparta la fecha porque el próximo 8 de enero tendremos a Marte cerca de Venus.
En este evento astronómico, los planetas parecerán alineados de forma simétrica desde la perspectiva de la Tierra.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cometa 24P/Schaumasse alcanza el perihelio
La actividad del Cometa 24P/Schaumasse continuará el 8 de enero. En este día, el cometa alcanzará su perihelio.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cuarto menguante
La fase lunar llamada Cuarto menguante estará el 26 de enero 2026; solo la mitad de la cara visible de la Luna se encuentra iluminada.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas
Para el 18 de enero, se dará la máxima actividad de la lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas.
Los meteoros de esta lluvia emanan de la constelación de la Osa Menor.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Luna nueva
El 18 de enero de 2026 está programada la Luna nueva, de acuerdo con el calendario lunar.
Durante esta fase, nuestro satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cometa C/2024 E1 Wierzchos
Para el 20 de enero, el cometa C/2024 E1 Wierzchos alcanzará su perihelo.
El C/2024 E1 Wierzchos es un cometa hiperbólico que se ubica en la constelación de Sagitario.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Luna cerca de Saturno y Neptuno
La luna se encontrará cerca de Saturno y Neptuno el 23 de enero de 2026.
Se trata de un fenómeno en donde la Luna se ve muy cerca de los planetas desde la perspectiva de la Tierra.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Cuarto creciente
La Luna tendrá su fase Cuarto creciente el 26 de enero de 2026.
Durante esta evento astronómico, la mitad derecha del disco lunar se encuentra iluminada desde la Tierra formando una D.
Eventos astronómicos de enero 2026 en México: Venus cerca de Mercurio
El calendario de eventos astronómicos de enero 2026 cierra con Venus cerca de Mercurio, el próximo 29 de enero.