A través de sus redes sociales y canales oficiales, la NASA compartió un comunicado sobre lo que ha pasado con el astronauta Mike Fincke, quien tuvo que ser retirado de la Estación Espacial Internacional (EEI) en enero del 2026 ante un evento médico.

De acuerdo a lo que se dice en dicho comunicado, se revela que hubo un evento médico en la EEI con el astronauta Mike Fincke quien requirió atención inmediata y ahora, este 25 de febrero se emite su declaración.

¿Qué dijo la NASA sobre la salida del astronauta Mike Fincke quien necesitó atención medica de emergencia?

La NASA dio a conocer las razones que hubo tras el regreso anticipado de la misión Crew-11 el pasado 15 de enero del 2026, pues se reveló que el astronauta Mike Fincke necesitó atención médica.

En el comunicado hecho a pedido del astronauta Mike Fincke, él agradeció a su equipo de la Expedición 74 y al personal médico por estabilizar su condición rápidamente mediante telemedicina durante la misión espacial que tuvo que terminar antes de lo previsto.

“El 7 de enero, a bordo de la Estación Espacial Internacional, sufrí un problema médico que requirió atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación. Gracias a su rápida respuesta y a la orientación de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente.” Mike Fincke, astronauta de la NASA

Cabe señalar que el pasado 7 de enero, el astronauta Mike Fincke, experimentó un problema médico que requirió atención inmediata de sus compañeros de tripulación, por lo que gracias a su respuesta rápida y la guía vía telemedicina de los flight surgeons de NASA en la Tierra, su condición se estabilizó rápidamente.

Esto canceló una caminata espacial programada para el 8 de enero, pues Fincke quien estaba en su cuarta misión espacial, y Zena Cardman iban a instalar equipo para futuros paneles solares, terminando su misión un mes antes de lo esperado.

Fincke destacó en el comunicado cómo la microgravedad puede causar riesgos como el síndrome de alteración neuro-ocular (SANS), en donde la NASA evaluó opciones y decidió que lo más seguro era un regreso anticipado de todo el equipo de astronautas.