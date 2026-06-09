El ingeniero americano Andre Douglas fue presentado por la NASA como miembro de la tripulación Artemis III.

Por lo que te contamos quién es el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III de la NASA, Andre Douglas.

¿Quién es Andre Douglas?

Nacido el 11 de diciembre de 1985 en Miami, Florida, Andre Douglas es un ingeniero de sistemas americano con carrera en la NASA desde 2021.

De manera personal, según su biografía pública, a Andre Douglas le gusta el fútbol, el baloncesto, el kayak, el senderismo, correr, el ping-pong, el billar, el ajedrez y las películas.

¿Quién es Andre Douglas? Ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III (@astro_andred)

¿Qué edad tiene Andre Douglas, el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III?

Andre Douglas, el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III tiene 40 años de edad.

¿Quién es la pareja de Andre Douglas?

Andre Douglas está casado con Rachel Stapleton.

¿De qué signo zodiacal es Andre Douglas, el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III?

Andre Douglas, el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III es del signo zodiacal de Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Andre Douglas?

Se sabe que Andre Douglas y su esposa Rachel Stapleton tienen 2 hijos pequeños.

¿Qué estudió Andre Douglas, el ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III?

El ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III, Andre Douglas tiene como formación académica estudios en:

Licenciatura en Ingeniería Mecánica en la United States Coast Guard Academy (2008)

Maestría en Ingeniería Mecánica en la University of Michigan (2012)

Maestría en Arquitectura Naval e Ingeniería Marina en la University of Michigan (2012)

Maestría en Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Johns Hopkins University (2019)

Doctorado en Ingeniería de Sistemas en la George Washington University (2021).

¿En qué ha trabajado Andre Douglas?

Andre Douglas tiene como experiencia laboral principal en la Guardia Costera de Estados Unidos y en la NASA.

Para la Guardia Costera de Estados Unidos, Andre Douglas fue arquitecto naval, así como ingeniero de salvamento marítimo.

Se le reconoce a Andre Douglas como un contribuyente clave en el desarrollo para mejorar el sistema de defensa de misiles balísticos de los Estados Unidos, y piloto de buques de superficie no tripulados a través de numerosas operaciones de la Marina en tiempo real.

En 2021, Andre Douglas fue seleccionado como astronauta de la NASA, tras una amplia experiencia en misiones espaciales y de exploración planetaria.

Así como apoyo al proyecto DART de defensa planetaria contra asteroides y su trabajo en el instrumento MEGANE para la misión japonesa Martian Moons eXploration.

¿Quién es Andre Douglas? Ingeniero americano y miembro de la tripulación Artemis III (@astro_andred)

Artemis III de la NASA anuncia al ingeniero Andre Douglas como miembro de la tripulación

La tripulación de la misión Artemis III de la NASA de 2027 fue anunciada con el ingeniero Andre Douglas.

El ingeniero, Andre Douglas será parte de las operaciones técnicas de la nave Orion, las maniobras de encuentro y acoplamiento con los vehículos lunares de SpaceX y Blue Origin para la misión Artemis III de la NASA

Además de ingeniero Andre Douglas, la tripulación de la misión Artemis III de la NASA también contará con:

Comandante Randy Bresnik (EE.UU.) de 58 años de edad, veterano de la Estación Espacial Internacional y misiones Shuttle, liderará la expedición.

Piloto Luca Parmitano (Italia, ESA) de 49 años de edad, experimentado en vuelos espaciales prolongados

Frank Rubio (EE.UU., de origen salvadoreño) de 50 años de edad, médico con récord de permanencia en órbita