¿Quién es Francisco Carlos Rubio? Astronauta y piloto estadounidense, miembro de tripulación Artemis III

La misión Artemis III de la NASA presentó a Francisco Carlos Rubio, astronauta y piloto estadounidense como miembro de tripulación programada para 2027.
Pero ¿quién es Francisco Carlos Rubio? Presta atención que a continuación te damos los detalles del astronauta y piloto estadounidense, miembro de tripulación Artemis III de la NASA.
¿Quién es Francisco ‘Frank’ Carlos Rubio?
Francisco Carlos Rubio también conocido como Frank Rubio nació el 11 de diciembre de 1975 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Además de ser astronauta y piloto estadounidense de ascendencia salvadoreña, Francisco Carlos Rubio es médico, cirujano de vuelo, piloto de helicóptero del Ejército de Estados Unidos y coronel retirado.
Se le conoce a Francisco Carlos Rubio por haber roto el récord del vuelo espacial más largo para un astronauta estadounidense, acumulando 371 días seguidos en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) entre 2022 y 2023.
¿Qué edad tiene Francisco Carlos Rubio, miembro de tripulación Artemis III?
El astronauta y piloto estadounidense, miembro de tripulación Artemis III, Francisco Carlos Rubio tiene 50 años de edad.
¿Quién es la pareja de Francisco Carlos Rubio?
Francisco Carlos Rubio está casado con Deborah Rubio.
¿Qué signo zodiacal es Francisco Carlos Rubio?
Francisco Carlos Rubio, el astronauta y piloto estadounidense, miembro de tripulación Artemis III pertenece al signo zodiacal de Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Francisco Carlos Rubio?
Se conoce que Francisco Carlos Rubio y su esposa Deborah Rubio tienen 4 hijos, se desconoce sus nombres y edades.
¿Qué estudió Francisco Carlos Rubio, el astronauta y miembro de la tripulación Artemis III?
Según datos de su biografía en la NASA, Francisco Carlos Rubio, el astronauta y piloto estadounidense, miembro de tripulación Artemis III tiene como estudios:
- Licenciatura en Relaciones Internacionales en la United States Military Academy.
- Doctorado en Medicina (M.D.) en la Uniformed Services University of the Health Sciences.
- Residencia en medicina familiar en el Martin Army Community Hospital.
¿En qué ha trabajado Francisco Carlos Rubio?
Francisco Carlos Rubio ha tenido una extensa carrera en el ejército de Estados Unidos y la NASA.
Durante su época en el ejército de Estados Unidos, Francisco Carlos Rubio fue piloto de helicópteros UH-60 Black Hawk con mil 100 horas de vuelo y más de 600 horas en zonas de combate en Bosnia, Irak y Afganistán.
También Francisco Carlos Rubio fue médico militar y cirujano de vuelo en Redstone Arsenal, Alabama; como supervisor clínico, proveedor de medicina ejecutiva.
Además, Francisco Carlos Rubio ejerció como cirujano del 3.er Batallón del 10.º Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne) del Ejército en Fort Carson, Colorado.
Ya en la NASA, Francisco Carlos Rubio ingresó a la agencia en 2017 como parte de la vigésimo segunda clase de astronautas.
Frank Rubio es confirmado como miembro de tripulación Artemis III
La NASA confirmó al astronauta y piloto estadounidense Francisco Carlos Rubio, como miembro de la tripulación Artemis III con viaje programado para 2027.
Además de Francisco Carlos Rubio, el equipo de tripulación para Artemis III de la NASA se a completa con:
- Comandante Randy Bresnik (EE.UU.) de 58 años de edad, veterano de la Estación Espacial Internacional y misiones Shuttle, liderará la expedición.
- Piloto Luca Parmitano (Italia, ESA) de 49 años de edad, experimentado en vuelos espaciales prolongados
- Andre Douglas de 40 años de edad, es el especialista de misión con perfil técnico en operaciones espaciales
Para Artemis III de la NASA, el astronauta y piloto estadounidense Francisco Carlos Rubio será especialista de misión.