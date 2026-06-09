La NASA presentó a la tripulación que estará en la misión Artemis III que despegará en 2027, y Randy Bresnik es uno de los astronautas elegidos, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

¿Qué edad tiene Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

¿Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

¿Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III tiene hijos?

¿Qué estudió Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

¿En qué trabajó Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III (@astrokomrade / Instagram)

¿Quién es Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Randolph James “Komrade” Bresnik es un astronauta de la NASA y Coronel retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC).

Randy Bresnik es un veterano elegido en 2004 por NASA y que ha volado en dos misiones espaciales en donde fue comandante: en el transbordador espacial (STS-129) y en la estación espacial (Soyuz MS-05), acumulando más de 149 días en el espacio y realizando 5 caminatas espaciales y 32 horas en total.

Ahora, Bresnik ha sido asignado como el comandante de la misión Artemis III, el histórico viaje programado para regresar a la humanidad a la superficie de la Luna.

Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III (@astrokomrade / Instagram)

¿Qué edad tiene Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Randy Bresnik nació el 11 de septiembre de 1967, por lo que en junio de 2026 tiene 58 años años de edad.

¿Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III tiene esposa?

Sí, Randy Bresnik está casado con Rebecca Bresnik con quien trabaja en la NASA y ha ocupado cargos relacionados con asuntos legales internacionales, espaciales y de seguridad nacional. La pareja lleva más de dos décadas de matrimonio.

Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III (@astrokomrade / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Al haber nacido el 11 de septiembre, el signo zodiacal de Randy Bresnik es Virgo, signo asociado al elemento Tierra y regido por el planeta Mercurio.

Las personas del signo Virgo son analíticas, prácticas, organizadas y perfeccionistas que destacan por su gran agilidad mental, su atención al detalle y su fuerte vocación de servicio.

¿Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III tiene hijos?

Sí. Randy y Rebecca Bresnik tienen dos hijos: un hijo llamado Wyatt Bresnik y una hija llamada Abigail Mae Bresnik. Además, la familia ha patrocinado a una joven ucraniana llamada Katya para estudiar en Estados Unidos.

Como dato curioso, su hija Abigail nació en la Tierra en el año 2009 mientras él se encontraba en el espacio orbitando en la misión STS-129, convirtiéndolo en el segundo astronauta de la historia en ser padre mientras estaba fuera del planeta.

Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III (@astrokomrade / Instagram)

¿Qué estudió Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Su formación académica incluye:

Licenciatura en Matemáticas por The Citadel (1989), el Colegio Militar de Carolina del Sur

Maestría en Sistemas de Aviación por la University of Tennessee en Knoxville (2002).

Graduado del Air War College (2008).

Cuenta además con un Doctorado Honorario en Aeronáutica otorgado por The Citadel en 2010.

Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III (@astrokomrade / Instagram )

¿En qué trabajó Randy Bresnik, ex oficial de los Marines y astronauta de la tripulación Artemis III?

Antes de convertirse en astronauta, Randy Bresnik desarrolló una extensa carrera militar en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, siendo:

Piloto de combate

Instructor táctico

Piloto de pruebas de aviones F/A-18

También Randy Bresnik Participó en misiones de combate en apoyo de la Operation Iraqi Freedom; ya en la NASA trabajó como astronauta, comunicador de cápsula (CAPCOM) y líder de la colaboración con SpaceX para el desarrollo de la nave tripulada Dragon.

También ha ocupado funciones de liderazgo dentro de la Oficina de Astronautas y actualmente forma parte de los preparativos para la misión Artemis III.