La NASA presentó a la tripulación que estará en la misión Artemis III que despegará en 2027, y Luca Parmitano es uno de los astronautas elegidos, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

¿Qué edad tiene Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

¿Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

¿Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III tiene hijos?

¿Qué estudió Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

¿En qué trabajó Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III (@astro_luca / Instagram )

¿Quién es Luca Parmitano, astronauta italiano y miembro de la tripulación Artemis III?

Luca Parmitano nació en Paternò, Italia y es un reconocido astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2009 y Coronel de la Fuerza Aérea Italiana y fue el primer italiano en comandar la Estación Espacial Internacional (EEI).

Cuenta con una trayectoria espacial notable: ha pasado un total de 366 días en el espacio a lo largo de dos misiones de larga duración en el Volare y Beyond en la EEI.

En ella, Luca Parmitano llegó a desempeñarse como comandante, además, ha realizado seis caminatas espaciales acumulando más de 30 horas fuera de la estación.

En junio de 2026, Luca Parmitano fue anunciado como piloto de la misión Artemis III, integrada por astronautas de la NASA y la ESA.

Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III (@astro_luca / Instagram )

¿Qué edad tiene Luca Parmitano?

Luca Parmitano nació el 27 de septiembre de 1976 en Paternò, por lo que a la fecha de junio de 2026 tiene 49 años de edad.

¿Luca Parmitano, astronauta italiano, tiene esposa?

Luca Parmitano estuvo casado, pero actualmente está divorciado.

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¿Qué signo zodiacal es Luca Parmitano, miembro de la tripulación Artemis III?

Al haber nacido el 27 de septiembre, Luca Parmitano es del signo de Libra relacionado con el elemento aire en el zodiaco.

Las personas de Libra suelen ser conocidas por ser sociables, diplomáticas y buscar la armonía; este signo zodiacal está regido por el planeta Venus, por lo que valoran la belleza, el arte y las relaciones.

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¿Luca Parmitano tiene hijos?

Sí. Luca Parmitano tiene dos hijas.

¿Qué estudió Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

Luca Parmitano cursó estudios en el instituto científico Galileo Galilei de Catania y se graduó en 1995. Posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Nápoles Federico II obteniendo el título en 1999, con una tesis sobre derecho internacional.

También se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Italiana en el año 2000 y completó un máster en Ingeniería Experimental de Ensayos en Vuelo en el Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE).

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¿En qué trabajó Luca Parmitano, astronauta italiano, miembro de la tripulación Artemis III?

Antes de dedicarse por completo a la exploración espacial, Luca Parmitano comenzó su carrera en el ámbito militar, pues en 2007 fue seleccionado por la Fuerza Aérea Italiana como piloto de pruebas, acumulando una enorme experiencia de vuelo.

Parmitano ha registrado más de 2 mil horas de vuelo y se ha calificado en más de 20 tipos de aviones y helicópteros militares, también ha volado más de 40 tipos de aeronaves en total; alcanzó el rango de Coronel de la Fuerza Aérea Italiana en 2019.

Tras ser seleccionado como astronauta de la ESA en mayo de 2009, el trabajo principal de Luca Parmitano se centró en la preparación y ejecución de misiones a la Estación Espacial Internacional, donde realizó cientos de experimentos científicos y caminatas espaciales bajo entornos de alta presión.

Tras sus vuelos espaciales, ha trabajado en la Tierra como enlace de la ESA en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, desempeñándose en las funciones de CAPCOM (comunicador de cápsula con las tripulaciones en órbita) y entrenando a otros astronautas europeos para paseos espaciales y operaciones robóticas.