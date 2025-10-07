El cometa 3I/ATLAS acaba de pasar por la órbita de Marte; sin embargo se mantienen muchas preguntas alrededor de este curioso objeto estelar por parte de la NASA.

Pues no solo la trayectoria de 3I/ATLAS no hace sentido a los investigadores de la NASA, quienes ya han hecho toda clase de teorías a su alrededor.

3I/ATLAS (NASA/JPL-Caltech)

La NASA no puede explicar trayectoria del cometa 3I/ATLAS por medios tradicionales

De acuerdo con la NASA, el cometa 3I/ATLAS tiene una trayectoria retrógrada, es decir, es opuesta a los astros del Sistema Solar.

En palabras más simples, el cometa 3I/ATLAS se mueve “al revés” que todos los objetos que hay en nuestro sistema, eso incluye planetas, asteroides, satélites y el mismo Sol.

Es por ello que en la NASA han definido que sus movimientos no se pueden explicar por medios tradicionales, los cuales obedecen a los efectos de la gravedad.

Por lo general los objetos naturales del universo respondes a las fuerzas de atracción gravitacional, se mueven atraídos por estos efectos.

Así la interacción entre estas fuerzas da movimiento al universo; sin embargo, 3I/ATLAS se mueve de manera independiente, ajeno a la gravedad de los astros.

Cometa interestelar 3i-ATLAS (HUBBLE NASA)

La trayectoria del cometa 3I/ATLAS se debería a un impulso propio según la NASA

La única explicación que tiene la NASA acerca de la trayectoria del cometa 3I/ATLAS, es que el astro cuenta con un impulso propio.

En la NASA señalan que la aceleración del cometa 3I/ATLAS se debería materiales volátiles, que estarían reaccionando de forma violenta y constante.

También sugieren que podría deberse a alguna clase de interacción con la radiación solar; aunque personalidades como Avi Loeb de la Universidad de Harvard, creen que es un artefacto artificial.

Yendo por esta línea, hay quien cree que es una nave espacial, la cual podría estar relacionada con la señal “WOW!”, registrada en 1972 y que nunca se volvió a escuchar.

Por el momento, la NASA seguirá estudiando este objeto hasta que desaparezca del Sistema Solar en unas semanas, esperando descubrir que es lo que se oculta detrás.