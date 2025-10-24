El misterio detrás de fenómeno astronómico del cometa 3I/ATLAS aumenta, luego de que la NASA activara la alarma y “defensa planetaria” ante el comportamiento del astro.

Siendo el caso de 3I/ATLAS la primera vez que la NASA activa la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), debido a un fenómeno astronómico.

Cometa interestelar 3i-ATLAS (HUBBLE NASA)

Cometa 3I/ATLAS activa las alarmas de la NASA por primera vez en la historia

Sin hacer un gran despliegue ni comunicados al respecto, el pasado 21 de octubre la NASA mandó a activar la IAWN en todo el mundo debido al fenómeno astronómico del cometa 3I/ATLAS.

Lo anterior mediante la International Astronomical Union (IAU), la cual está en contacto directo con la NASA, y es la única que tiene la capacidad de activar la IAWN por el cometa 3I/ATLAS.

La razón de esto se debe a la entrada del astro al Sistema Solar y el comportamiento inusual que ha presentado el mismo desde que fue localizado el pasado 1 de julio de 2025.

Este hecho ha despertado toda clase de sospechas, principalmente por la manera tan silenciosa en que se dio el aviso.

Siendo comunicado solo a las instancias pertinentes en la comunidad científica, sin atender a medios o público en general.

Asimismo la NASA se ha negado a hacer declaraciones al respecto, debido a que, en sus palabras, el “programa espacial está suspendido debido al cierre del gobierno”.

Cometa 3I/ATLAS (NASA)

Alarma por el cometa 3I/ATLAS es solo un simulacro de acuerdo con la NASA

Aunque las teorías y sospechas están al máximo por el cometa 3I/ATLAS, el aviso de la NASA a la IAU sobre la activación de la IAWN señala es solo un simulacro.

La activación de la IAWN por el cometa 3I/ATLAS, se da solo para que los astrónomos de todo el mundo estén al pendiente del paso del astro.

Además de que puedan tomar fotos y estudiarlo a detalle debido al misterio que representa en si mismo.

Así científicos de todas las instituciones y observatorios iniciarán una campaña de análisis que ira del 25 de noviembre de 2025, hasta el 3 de febrero de 2026.

Unos días después de que se dé el paso del cometa 3I/ATLAS. Tras esto se espera poder definir de mejor manera todo lo que hay alrededor del mismo.