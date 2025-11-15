Barragán se encuentra en medio de la controversia luego de que utilizó la IA para generar la imagen del Chapo Guzmán como modelo.

La marca mexicana de ropa ha sido acusada de “apología al narco” por usar la imagen de Joaquín “El Chapo” Guzmán para promocionar su chamarra.

Con ayuda de la IA, Barragán crea la imagen del Chapo Guzmán para promocionar su chamarra

La marca mexicana de ropa Barragán ha generado gran polémica al usar la inteligencia artificial para crear la imagen del Chapo Guzmán y así promocionar su chamarra.

La marca mexicana Barragán lanzó una chamarra “destressed” con una marca de sangre en el forro y Joaquín Guzmán Loera usándola en IA. Yo entiendo la irreverencia de la marca pero hacer apología del narco,glorificar la violencia , las miles de familias que destruyó, no es “cool” pic.twitter.com/1ocaLePa4x — Manumanito (@manumanito) November 14, 2025

De esta manera la marca se encuentra promocionando su colección Otoño-Invierno, sin embargo ha sido acusada de “apología al narco”.

Esto luego de que la chamarra retoma la estética de la primera captura del Chapo Guzmán en 1993.

Con ayuda de la IA, la marca muestra al Chapo Guzmán usando la chamarra y mostrando el pecho ensangrentado.

Esta chamarra incluye un forro interno con una gran mancha roja que simula sangre.

Se dio a conocer que esta chamarra de Barragán tiene un costo de 6 mil pesos mexicanos.

Pese a las críticas recibidas, Barragán sigue promocionando su chamarra con la imagen creada con IA del Chapo Guzmán

El nombre Barragán de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios le cuestionaron a la marca el uso de la IA para utilizar la imagen del Chapo Guzmán.

Y es que muchos usuarios acusaron a la marca de “apología al narco” y “glamurización del crimen organizado”.

A través de las redes sociales, usuarios mostraron su inconformidad pues señalaron que usar la imagen del Chapo Guzmán con ayuda de la IA solo glorifica la violencia.

Además, consideran que es una falta de respeto para todas las víctimas qdel Chapo Guzmán y no es algo que se debería ver con buenos ojos.

Pese a las críticas recibidas, Barragán no ha borrado su publicación e incluso compartió un video de Nacho Lozano hablando sobre la polémica que ha generado el uso de la IA para recrear la imagen del Chapo Guzmán y así promocionar la chamarra.

Lo que si hizo la marca de ropa mexicana fue limitar los comentarios en sus redes sociales.

Cabe recordar que la marca Barragán es conocida por su estilo posmoderno y campañas provocativas.