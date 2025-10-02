Kate del Castillo no se arrepiente del tuit que escribió sobre el Chapo Guzmán y mucho menos del encuentro que tuvo con el narcotraficante mexicano el 2 de octubre de 2015.

Kate del Castillo recordó que muchas personas le pidieron bajar el tuit donde aseguró que tiene más confianza en el Chapo Guzmán que en el gobierno mexicano que esconde la verdad.

“No me arrepiento de nada y además yo asumo las consecuencias de las decisiones que yo tomé”, dijo en una conversación con Jorge Van Rankin -de 62 años-.

Kate del Castillo fue traicionada por Sean Penn: “Me utilizó como carnada”

Mediante el podcast N Estado Burresco, Kate del Castillo -de 52 años- dice haberla pasado mal por la persecución de autoridades mexicanas tras su encuentro con el Chapo Guzmán -de 68 años-.

Por lo que no olvidará el aprendizaje y mucho menos la traición de Sean Penn, de 65 años de edad, quien fingió estar asociado con la realización de un cortometraje sobre la vida del narcotraficante.

Proyecto que no realizó, en su lugar escribió un artículo que publicó en la revista Rolling Stone, escrito en el que dejó fuera a la actriz mexicana.

“Me utilizó de carnada literalmente (...) Fue una mamada lo que me hizo” Kate del Castillo

La traición del actor y productor de cine contribuyó a que la actriz fuera vista como un “contacto” de Joaquín Guzmán Loera, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) la citó para declarar.

No obstante, Kate del Castillo se negó a colaborar argumentando que su encuentro con el narcotraficante fue un asunto periodístico.

Ante el temor de ser detenida y enjuiciada por complicidad se fue de México y se refugio en Estados Unidos.

No pidió disculpas por su actuar, por el contrario, realizó la serie documental “Cuando conocí al Chapo” que se transmitió en Netflix y en la que contó cómo fue el polémico encuentro.