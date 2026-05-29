Un búfalo albino de 700 kilos, apodado “Donald Trump” por su melena rubia, fue salvado del sacrificio durante la festividad de Eid al-Adha y trasladado al Zoológico Nacional de Mirpur, en Daca, Bangladesh.

El ejemplar se volvió viral en redes sociales por su peculiar apariencia, lo que motivó la intervención del ministro del Interior para garantizar su protección.

Ahora, “Donald Trump” será una atracción turística y un símbolo de conservación animal, pues los búfalos albinos son extremadamente raros y requieren cuidados especiales.

Búfalo “Donald Trump” salvado del sacrificio vivirá en zoológico de Bangladesh, en Mirpur

Gracias a la intervención directa del ministro del Interior de Bangladesh, se ordenó el reembolso al comprador y el traslado inmediato del búfalo albino Doanld Trump al Zoológico Nacional de Mirpur, en la capital Daca.

La decisión se tomó por “interés público” y para garantizar la seguridad del ejemplar, que se ha convertido en todo un fenómeno.

Ahora, “Donald Trump” vivirá protegido en el zoológico, donde se espera que atraiga a miles de visitantes curiosos por su historia y su inusual aspecto, y es que las autoridades locales destacaron que el animal no solo representa un caso de protección animal, sino también un ejemplo de cómo las redes sociales pueden influir en decisiones gubernamentales.

Especialistas en fauna silvestre celebraron la medida del búfalo Donald Trump de ser salvado del sacrificio y ahora vivir en un Zoológico en Bangladesh, ya que los búfalos albinos son extremadamente raros y requieren cuidados especiales.

El recinto del zoológico ya se prepara para recibir a su nueva atracción, que promete ser uno de los principales atractivos turísticos de Mirpur en los próximos meses.

Con su melena rubia y su fama internacional, el búfalo “Donald Trump” pasará de estar en riesgo de sacrificio a convertirse en embajador de la conservación animal en Bangladesh.