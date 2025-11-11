Un juez federal negó la libertad anticipada a Édgar Coronel Aispuro, cuñado de “el Chapo” Guzmán, al aclarar que el hermano de Emma Coronel no cumple con los requerimientos legales.

Édgar Coronel Aispuro cumple una pena por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque ya fue absuelto del cargo que lo acusada de participar en la huída de “el Chapo” Guzmán del año 2015.

El Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas determinó que Édgar Coronel Aispuro, cuñado de “el Chapo”, no cumple con los requerimientos legales para que se le otorgue la libertad anticipada.

Édgar Coronel Aispuro no habría cumplido con los requisitos de reinserción social de Ley Nacional de Ejecución Penal, además de que los delitos que se le imputan no permiten otorgarle el beneficio solicitado.

Tras el fallo de la juez, Édgar Coronel Aispuro decidió presentar una apelación, por lo que el caso quedará en manos de un tribunal colegiado, quien se encargará de resolverlo en los próximos meses.

Pese a que Édgar Coronel Aispuro fue absuelto de participar en la huída de “el Chapo” Guzmán en 2015, no se aportaron pruebas de que no estuviera vinculado con el Cártel de Sinaloa.