La misión Artemis II de la NASA, que marcado un hito histórico en su misión a la Luna, ha dejado inolvidables momentos como el tierno mensaje que el astronauta Victor Glover envió a su esposa.

Además, imágenes nunca antes vistas de la Luna, compartidas por la NASA, permiten conocer más detalles acerca del satélite natural de la Tierra gracias a Artemis II.

Victor Glover envía tierno mensaje a su esposa desde Artemis II

La misión Artemis II de la NASA completó su recorrido sobre la cara oculta de la Luna, el cual generó un silencio radial que se prolongó por al menos 40 minutos.

Sin embargo, este se rompió con una conversación que el astronauta Victor Glover sostuvo con su esposa y que aprovechó para enviar un tierno mensaje: “Hola, cariño. Te amo desde la Luna”.

NASA comparten impresionantes fotografías de la Luna captadas por Artemis II (NASA)

Tras esto, Victor Glover agradeció el apoyo de su familia, la cual resaltó lo impulsó para ser parte de Artemis II, misión de la NASA que rompió el récord histórico de distancia espacial humana al alcanzar un máximo de 406 mil 771 kilómetros.

Este mensaje, cargado de emoción, nos recuerda que los lazos que nos unen a la Tierra permanecen a través del espacio, aún estando a la mayor distancia jamás alcanzada por la humanidad.

Las increíbles vistas que dejó Artemis II al pasar por la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II se ha convertido en histórica no solo por tiernos mensaje o la mayor distancia alcanzada por el humano en el espacio; lo es también por las increíbles imágenes que logró captar en su paso por la cara oculta de la Luna.

NASA comparten impresionantes fotografías de la Luna captadas por Artemis II (NASA)

Las fotografías permiten observar a la Tierra desde este punto de la Luna, mostrando a nuestro planeta como nunca antes lo habíamos visto.

Asimismo, permitió observar los cráteres lunares que “adornan” la superficie de nuestro satélite natural, resultado del impacto de asteroides y meteoritos por millones de años.

Luego de esta acción, la misión Artemis II emprendió su viaje de regreso a la Tierra, por lo que será en próximas días cuando la tripulación vuelva a estar nuevamente en nuestro planeta.

NASA comparten impresionantes fotografías de la Luna captadas por Artemis II (NASA)