¿Así empieza The Last of Us? Enseña cómo crecer un hongo en papel higiénico, pero le advierten de las consecuencias

En el marco de la euforia por The Last of Us, usuarios no pueden dejar de pensar en la serie de HBO, pues advierten a usuaria de las consecuencias tras enseñar cómo crecer un hongo en papel higiénico.

Al parecer The Last of Us ha hecho que todo el mundo hable de la serie, pero sobre todo del hongo Cordyceps, que es el causante de la pandemia dentro de la trama de la historia.

Tanto que ahora cualquier tema sobre hongos causa interés, pues la referencia inmediata remite a The Last of Us.

A lo que ahora una usuaria en TikTok identificada como @learntogrow1 está llenándose de comentarios de abvertencia.

Al aparecer la serie The Last of Us está siendo un efecto en redes sociales, luego de que publicación de usuaria en TikTok se llenará de advertencia.

Esto tras enseñarte cómo crece un hongo en nada más ni menos que papel higiénico, proceso que se puede ver en video de TikTok y el cual ciertamente se ve increíble.

Sin embargo hay quienes han comentado que ver crecer un hongo en papel higiénico, les ha recordado The Last of Us y sus consecuencias.

Dichas consecuencias serían el declive de la humanidad ante la pandemia de un hongo que logra alojarse en el cuerpo humano, convirtiéndolos en extraños seres monstruosos.

Pues entre comentarios se puede leer: “Todo me recuerda a The Last of Us”, “...Y así se fue cómo empezó Last of Us”.

“A mi eso me dio hasta miedo”, “Desde que vi The Last of Us le tengo miedo a los setas”, “oh el hongo de The Last of Us, socorro!”, fueron otros de los comentarios que se pueden leer.

Pese a esto, al parecer el hongo en papel higiénico no es dañino, ya que la usuaria de TikTok @learntogrow1 es una experta en cultivos.

De hecho el canal en la red social TikTok de @learntogrow1 se dedica a mostrar diversas formas de cultivar de manera orgánica, desde hongos hasta jitomates.

Incluso comparte con detalle las instrucciones, para que los usuarios puedan aprender a cultivar, tal y como lo hizo con el hongo en papel higiénico con un proceso de 6 semanas, la cual es: