“Mas la razón advierte que confía en remedio engañoso quien procura con los ajenos consolar sus males.” JUAN DE ARGUIJO

“Cuando el alma recuerda la esperanza de que nutrió su juventud comprende que la vida es engaño y luego emprende soñar que fue lo que no fuera; avanza.” MIGUEL UNAMUNO

Según algunos, es uno de los mejores futbolistas que ha tenido la Selección Mexicana en toda su historia… Eso, quizá, en el balompié porque, de acuerdo con el ranking de “aprobación de gobernadores de México” realizado por Mitofsky, Cuauhtémoc Blanco es el único gobernador que tiene menos de un 40% de aprobación, ubicándose en el último lugar de la… tabla/división.

¿No hay castigo para los malos gobernadores? Bajo el obradorismo, por lo visto no.

Cuauhtémoc va como candidato a diputado federal plurinominal por Morena. Premio directo o fuero continuo, pa’l caso da igual. La democracia representativa al carajo. El exfutbolista ya se había pronunciado por la posible decisión del TEPJF con respecto a su nueva candidatura. Dijo: “no dejaré el cargo [de gobernador] porque la ley no me obliga a separarme del cargo para realizar campaña”. Se sabe, para este régimen, partido y aliados, la única ley es la de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”…

Pues será el sereno, pero ayer el Tribunal Electoral determinó que el gobernador de Morelos debe separarse de su cargo si quiere ser candidato a diputado federal plurinominal ya que así lo dicta la ley.

De hecho, la magistrada presidenta, Mónica Soto, señaló de manera puntual que: “la Constitución es clara en impedir que una persona que esté al frente de una gubernatura no puede ser electa para una diputación o senaduría en la entidad donde gobierna en el periodo de su encargo”. Así que, aunque Cuauhtémoc diga que la ley no lo obliga, la Constitución así lo establece. Esta habla de una diputación o senaduría sin adjetivos.

Vale recordar que la cuarta circunscripción electoral está integrada por cinco entidades federativas: Ciudad de México, Guerrero, Morelos (estado que Blanco nail gobierna), Puebla y Tlaxcala.

Lo que sucede es que los planes de Blanco eran otros: permanecer como gobernador de Morelos hasta ser declarado ganador vía plurinominal. Se le llama “ir de fuero en fuero”.

Y si bien se trató de una votación algo enredada, los magistrados acordaron —conforme a la Constitución— que Cuauhtémoc, una vez que sea notificado de su candidatura, debe pedir licencia. ¿Será que hará lo mismo que Samuel? Ya sabemos, quería ser candidato de MC pero cuando vio que el Congreso de NL auditaría sus cuentas (que ahora conocemos contienen pagos favorables a sus empresas favoritas) prefirió dar marcha atrás. Porque hasta ahora lo que estaba haciendo era una “cuauhtemiña”, su famosa jugada de saltar sin soltar el balón...

En lo particular, supongo que a Cuau, por una cuestión de tiempos (lo que le queda en el gobierno de Morelos vs. el tiempo que será diputado federal), le conviene “saltar” directo a la candidatura.

Increíble (bueno, ni tanto) que Morena le ofrezca cobijo después de que fue fuertemente abucheado en febrero delante de López Obrador, cuando este asistió para la entrega de la restauración del antiguo Palacio de Cortés y murales de Diego Rivera en Cuernavaca. En ese momento, Andrés Manuel salió a defender a Blanco a pesar de las rechiflas.

Espero no nos tengan preparada otra samuelada; por favor, ya no.

Giros de la Perinola

1.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a la alianza PAN-PRI-PRD en Nuevo León. Instruyó al Instituto Electoral local dar cinco días como plazo para que dicha coalición registre sus candidaturas. En preparación para impugnar la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ a nivel nacional, la 4t había apostado a que la oposición no podría ir en alianza en Nuevo León.

2.- ¡Congruencia por favor! El exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, es candidato al Senado por el PVEM; estuvo antier en la campaña de Claudia Sheinbaum. Hernández estuvo casi seis años en prisión en nuestro país por delitos de peculado y lavado de dinero, además de que enfrenta actualmente un juicio de extradición en Estados Unidos.

Lo “curioso” es que la misma 4t acusa al también exgobernador tamaulipeco, Francisco García de Vaca, de ir como plurinominal por una diputación federal. Se sabe, todo es aceptado si es de parte de la 4t, no si es lo mismo en la oposición.

3.- Una periodista más que es despedida, después de que es mencionada en la mañanera. Radio Fórmula despidió a Laura Brugés horas después de que fue difamada en la mañanera del presidente. Seguramente en la mañanera de hoy él dirá que no tuvo nada que ver…

4.- Campeche. Cientos de personas salieron a las calles para exigir la destitución de la secretaria de seguridad Marcela Muñoz por arriesgar la vida de mujeres policías. Al no ser atendidos por las autoridades, la manifestación creció y ahora pide la renuncia de la gobernadora Layda Sansores. El pueblo se cansa.