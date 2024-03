Cuauhtémoc Blanco, aseguró que seguirá como gobernador de Morelos a pesar de ser candidato de Morena en las elecciones federales; hará campaña en horario no laboral.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de 51 años de edad, figura en las listas de candidatos a diputaciones federales por la vía plurinominal de Morena.

Pese a ello, Cuauhtémoc Blanco informó que no solicitará licencia a la gubernatura de Morelos, pues aseguró que la ley no lo obliga separarse del cargo para realizar campaña.

Lo que sí debe hacer es limitar sus actividades proselitistas a su horario no laboral, lo que Cuauhtémoc Blanco dijo que respetará.

El ahora candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que permanecerá como gobernador de Morelos debido a que no se lograron acuerdos con los diputados del Congreso local.

“Se iba a quedar (Samuel Sotelo, secretario de Gobierno), pero había muchos que querían que me fuera porque ya estaban repartiéndose secretarías”

Ante ello, Cuauhtémoc Blanco celebró que exista la posibilidad de permanecer al frente de la gubernatura y ser candidato de Morena al mismo tiempo.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que pedir licencia sí estaba entre sus planes, tanto que ya tenía todo listo para darle trámite.

Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco dijo que los desacuerdos en el Congreso local pudieron generar un conflicto como el que enfrentó meses atrás el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuando pretendía ser candidato presidencial.

Para evitar esa situación, Cuauhtémoc Blanco dijo estar resignado a no hacer campaña más que en sus días inhábiles.

“Sí me gustaría hacer campaña, pero no puedo dejar que aquellos (los diputados) se adueñen de muchas cosas, hay intereses. Qué bueno hubiera sido que me dejarán salir [con licencia]”

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos