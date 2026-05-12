Empecemos aclarando que no es una fusión, mucho menos una nueva aerolínea. Es una iniciativa, o “transacción”, como ellos mismos mencionan, que permitirá a Viva y a Volaris ofrecer dos cosas: tarifas ultra-bajas y mayor oferta de viajes punto a punto a más ciudades en México y a nivel internacional. El objetivo es claro, fortalecer la conectividad en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, pero reduciendo sus costos de operación.

Esta idea no queda clara para la prensa, ni para los que se hacen llamar “especialistas” dentro de la industria aérea, y no los culpo del todo, reconozco que es una de las pocas veces, si no es que la primera, que en nuestro país vemos que dos aerolíneas privadas se unen por motu proprio (por iniciativa propia). Y procedo a explicarme de forma más amplia.

Mientras vemos a Juan Carlos Zuazua (Viva) y a Enrique Beltranena (Volaris) anunciando la creación del “Grupo Más Vuelos”, al mismo tiempo escuchamos voces que ven con recelo tal iniciativa, y declaran que “afectará las condiciones de competencia”, tal y como lo recaba una nota del portal aeronáutico especializado AA21.

Yo no coincido con esa conclusión, y más bien la considero corta de miras. Creo que no se han dado cuenta que en los años recientes la aviación se ha ido modificando, de tal suerte que para enfrentar los retos que conlleva operar una línea aérea, lo mejor es hacerlo en grupo y no de manera individual.

Pongo de ejemplo a Lufthansa Group, que cuenta con varias líneas aéreas, con distintos modelos de negocios; por supuesto la aerolínea bandera de Alemania Lufthansa, pero también tienen dentro del grupo a aerolíneas como SWISS, que es la aerolínea bandera de Suiza; del grupo forma parte ITA -antes Alitalia-, la aerolínea bandera de dicho país; Brussels Airlines, línea bandera de Bélgica; Austrian Airlines, la línea bandera de Austria, y bajocosteras como Eurowings, y la regional Discover Airlines.

Hoy en nuestro país tenemos un caso similar. El “Grupo Más Vuelos” no busca una fusión entre Viva y Volaris, mucho menos “comerse entre ellos” el mercado, sino tener una red de apoyo para un mejor servicio. Sé que para algunos esto es complicado de entender, pero ambas aerolíneas seguirían volando de forma independiente, tal y como lo hacen las líneas aéreas de Lufthansa Group.

Porque cada una tiene bien definido su mercado, e incluso su propia personalidad; los clientes son los que eligen con quién volar. Los que critican esta alianza y la condenan al fracaso no ven la ventaja que representa contar con otra línea aérea que sirva de apoyo al pasajero, en caso de que se requiera.

El ejemplo más cercano lo encontramos cuando Aeroméxico y Mexicana de Aviación pertenecían a CINTRA. Allá por el año 1995, era una práctica común que una línea aérea respaldara a los pasajeros de la otra, en caso de un avión descompuesto, de mal clima, etc.

Eso no sucede al día de hoy; por eso no hay que confundir los términos, y quiero ser clara en mi oposición a que la prensa, especialistas de la industria aérea, e incluso trabajadores sigan utilizando la palabra “fusión”, porque esa no existe. En realidad, estamos ante la creación de un grupo de líneas aéreas, (dos, en este caso) que se van a beneficiar de las alianzas que cada una tenga, y esto es -repito- a favor del pasajero, no en su detrimento.

Para dejar más claro este punto, ahondaré en dos campañas que llevan por separado Viva y Volaris, ambas importantes, y muestras de que son empresas socialmente responsables, convencidas de que, aunque su función primordial es transportar pasajeros de un punto a otro, no se conforman con eso.

Por un lado, Volaris acaba de firmar una iniciativa en conjunto con Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y con ECPAT, “una red mundial de organizaciones dedicada a poner fin a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, incluyendo trata, pornografía y prostitución infantil. Actúa en 113 países para prevenir, monitorear y promover políticas de protección, trabajando activamente con el sector turístico a través de ‘The Code’ ”.

Los tres entes se han unido en el marco del Mundial de Futbol para lanzar de manera conjunta la campaña de comunicación: “A veces sí es lo que parece”, y prevenir el delito de trata con los menores de edad, en lugares tan concurridos como son los aeropuertos.

Para Enrique Beltranena esta alianza con GAP y ECPAT significa que: “En Volaris, asumimos con seriedad la responsabilidad de contribuir a la seguridad de nuestros pasajeros y, desde hace más de una década, trabajamos para fortalecer acciones que ayuden a proteger a nuestros pasajeros menores de edad en cada etapa de su viaje.

Cada año, capacitamos a más de 6 mil colaboradores para identificar y actuar ante posibles casos de trata y explotación sexual comercial y, tan solo en los últimos tres años, estas acciones han contribuido directamente a cambiar el destino de 18 niñas, niños y adolescentes. Hoy celebramos que GAP, bajo el liderazgo de Raúl Revuelta, se sume a este esfuerzo conjunto para fortalecer la prevención de este delito en espacios clave para la movilidad y el turismo”.

Y a su vez, Raúl Revuelta, director general de GAP, destacó: “En GAP no solo brindamos servicios aeroportuarios, también asumimos un rol activo en la prevención de riesgos dentro de nuestros aeropuertos. Con la implementación de este protocolo, en coordinación con Volaris, fortalecemos un sistema que integra la observación en tierra y en el aire, lo que nos permite anticipar y atender, de manera más eficaz, posibles situaciones que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, consolidando así entornos aeroportuarios más seguros para todos e impulsando una industria ética”.

Esta colaboración, que va de la mano con ECPAT México, tiene como finalidad prevenir y combatir el delito de la trata de personas, en especial con los menores de edad que son los más vulnerables. A su vez, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, agradeció que se incorporase al gobierno del estado de Jalisco para unir esfuerzos.

Es un tema muy importante y delicado a la vez, del que no nos podemos desentender. Volaris pone su granito de arena, y suma su propia campaña #OjosEnElCielo, donde invita a los usuarios a sumarse a ser esos ojos observadores, en caso de que detecten un delito de trata.

De forma paralela, VivaAerobus anunció que serán los patrocinadores de la 13ava Marcha Oficial del Orgullo LGBTTTIQA+ en Puerto Vallarta. Con ello dejan claro que son una línea aérea inclusiva.

Es increíble que en pleno siglo XXI todavía se tenga que luchar contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Me he topado en varias ocasiones gente muy intolerante con este colectivo, por eso es relevante que empresas como Viva se sumen a hacer visibles las luchas de las minorías, como el colectivo LGBTTTIQA+, que sigue exigiendo respeto en todas las áreas, y que no se les discrimine.

Esta celebración sin fines de lucro tendrá como escenario las bellísimas playas de Puerto Vallarta; comenzará el próximo domingo 17, “Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, terminando el 24 de mayo, donde contarán el apoyo de más de 70 marcas nacionales como internacionales. El desfile “Vallarta Pride” se celebrará el 21 de mayo a las 4 de la tarde.

Para Viva es un tema trascendental. No se trata solamente de mercadotecnia para atraer pasajeros; sino que se distinguen por ser una línea aérea que desde 2020, año tras año ha obtenido la certificación “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+” otorgada por Human Rights Campaign (HRC) MX.

Viva busca que sus colaboradores que sean miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ se sientan cómodos y sin miedo a ser estigmatizados; al contrario, que se sientan incluidos y para ello realiza distintos talleres con todo su personal, para que aprendan sobre la importancia de la inclusión laboral, buscando tener una sociedad más equitativa y justa.

Con esa idea en mente, la línea aérea patrocina este tipo de festivales y eventos, en aras de integrar a la comunidad LGBTTTIQA+. Se espera que a este evento se trasladen más de 35 mil turistas, de distintas partes del globo, como son el Reino Unido, España, Finlandia, República Checa, Canadá, Estados Unidos, Australia, Colombia, y también de México.

Como podemos observar, cada línea aérea conserva su personalidad propia, y sus intereses particulares, pero como cliente -y eso quiero resaltar- se tendrán muchas más opciones; empezando porque Viva cuenta con dos alianzas muy interesantes tanto para vuelos de corto alcance dentro de la República Mexicana (Aerus), como para cruzar el océano Atlántico, y volar a Europa (Iberia).

A su vez, Volaris mantiene su alianza con Frontier Airlines, para volar dentro de los Estados Unidos.

Pongamos las cartas sobre la mesa, nuestra aviación nacional es muy pequeña y considero que alianzas como la que idean Viva y Volaris, son necesarias para poder enfrentar los riesgos que significa la operación de una aerolínea, mientras se puedan echar la mano conservando su individualidad. Honestamente, no deberían de temer sobre la creación de este grupo aéreo.

Estoy convencida que “el sol sale para todos” y hay mercado suficiente, lo que pasa es que los prejuicios, y a veces la mala leche, provocan muy malas lecturas de la historia. Yo sí espero que termine por darse la aprobación de este grupo.

Con la misma fe, bonhomía, y alta carga de ingenuidad, espero que a la prensa y a algunos expertos dentro de la industria les quede claro: no todos los pasajeros buscan la misma experiencia; los gustos para volar son muy diversos.

Ustedes, amables lectores, ahora lo saben: no es fusión, no se van a convertir en una sola aerolínea, ni tampoco serán monopolio. A ustedes les pido su voto de confianza para este nuevo grupo.