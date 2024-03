El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó la anécdota curiosa sobre Cuauhtémoc Blanco, sus hermanos y su mamá.

El presidente recordó que 2 de los hermanos de Cuauhtémoc Blanco, quienes tienen más de 40 años, aún están viviendo en la casa de su mamá.

Desde su conferencia mañanera del 14 de marzo recordó que la familia es “la institución de seguridad social más importante” en México.

Desde su conferencia en Baja California el presidente AMLO exhibió las costumbres de la familia de Cuauhtémoc Blanco y compartió que su mamá, la señora Hortensia Bravo Molina, llama “bebés” a los hijos que todavía viven con ella.

De acuerdo con AMLO, hace alrededor de un mes atrás viajó a Morelos, donde compartió una comida con el gobernador de este estado y su mamá; en esa comida, el presidente habló de la familia.

Sin embargo, el gobernado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no estaba contento en este tema de conversación ya que, de 6 hermanos, dos de ellos aún viven con su mamá pese a tener más de 40 años.

Asimismo, AMLO compartió que pudo notar que el gobernador no está de acuerdo con que sus hermanos de más de 40 años vivan con su mamá; sin embargo, resaltó que “así somos los mexicanos”.

“Comí con Cuauhtémoc Blancoy con la mamá hace como un mes que fui a Morelos y salió el tema y hablaba yo de eso y me hacía señas Cuauhtémoc de que no tratara yo el tema porque él no está de acuerdo porque son creo 6 hermanos hombre y la mamá todavía tiene ahí 2 de más de cuarenta y les llama ‘mis bebés’ y Cuauhtémoc está en desacuerdo con eso pero así somos los mexicanos”

AMLO