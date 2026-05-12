El mundo empieza a reorganizarse sin el pseudo emperador

Durante décadas, Estados Unidos logró construir algo más poderoso que un dominio militar o económico: construyó centralidad. El mundo giraba alrededor de Washington. Las grandes decisiones estratégicas, financieras, tecnológicas, militares y diplomáticas terminaban pasando —directa o indirectamente— por la lógica estadounidense. Europa obedecía. América Latina se alineaba. Asia calculaba. Los organismos internacionales operaban bajo coordenadas occidentales. Y aun quienes confrontaban a Estados Unidos lo hacían aceptando que seguía siendo el eje alrededor del cual orbitaba el sistema internacional.

Pero algo empezó a cambiar. Y quizá lo más inquietante para Washington es que el cambio ya no parece temporal. Empieza a parecer estructural. Porque el problema para los imperios no comienza cuando aparece un enemigo más fuerte. Comienza cuando los aliados dejan lentamente de creer en ellos. Y eso es precisamente lo que empieza a ocurrir.

Europa ya no solamente duda: empieza a soltarse. Empieza a diversificar relaciones, a construir márgenes propios, a explorar autonomía estratégica y a endurecer posiciones frente a Washington. Macron confronta cada vez más abiertamente ciertas líneas estadounidenses. Sánchez impulsa espacios políticos alternativos. Alemania recalcula su dependencia energética, militar y económica. Italia empieza a incomodarse frente al tono imperial estadounidense. Inglaterra mantiene cercanía histórica, pero ya no exhibe la obediencia automática de otros tiempos. Y mientras eso ocurre, Canadá empieza a jugar un papel inesperado. Lo ocurrido recientemente en Toronto no fue solamente una reunión política más. Ahí comenzaron a converger figuras occidentales, exdirigentes, operadores globales y actores políticos bajo una idea cada vez más visible: el viejo equilibrio atlántico está entrando en crisis. Y frente al endurecimiento trumpista, muchos sectores occidentales empiezan a buscar nuevas formas de reorganización política, económica y diplomática menos dependientes del caos permanente generado desde Washington.

Barcelona mostró otra pieza del mismo tablero. Ahí empezaron a articularse discursos comunes entre sectores progresistas europeos y latinoamericanos frente al avance del nacionalismo autoritario, el deterioro institucional y la lógica de confrontación permanente que hoy encarna el trumpismo. Lo interesante no es solamente la reunión en sí. Lo importante es el mensaje implícito: el mundo empieza lentamente a construir espacios de coordinación política fuera de la órbita absoluta estadounidense.

Y mientras tanto, Lula juega quizás la partida más inteligente de todas. Porque mientras Trump multiplica enemigos, tensiones y amenazas, el presidente brasileño multiplica relaciones. Habla con Europa. Dialoga con Washington. Mantiene BRICS. Se acerca a China sin subordinarse completamente. Y ahora fortalece vínculos con Corea del Sur para ampliar autonomía tecnológica, industrial y estratégica. Lula entendió algo que muchos líderes occidentales todavía no terminan de procesar: el nuevo poder global ya no pertenece exclusivamente a quien grita más fuerte, sino a quien logra moverse simultáneamente entre distintos polos sin quedar atrapado completamente en ninguno.

Eso convierte a Brasil en algo muy distinto a la caricatura latinoamericana subordinada que durante décadas imaginó Washington. Y quizá ahí reside una de las grandes ironías históricas del momento: Trump quería restaurar la grandeza imperial estadounidense, pero podría terminar acelerando exactamente lo contrario: la fragmentación de la obediencia global hacia Washington.

Porque el problema del trumpismo ya no es solamente ideológico.

Empieza a ser psicológico.

O quizá peor:

Psicótico.

La lógica del pseudo emperador consiste en convertir toda relación internacional en prueba de obediencia. Aranceles. Sanciones. Amenazas. Presiones militares. Chantaje comercial. Migración. Consulados. Fronteras. Todo termina reducido a la misma lógica: demostrar quién manda. Pero ahí aparece el error histórico de los poderes desmesurados: confundir terror con legitimidad. El terror puede producir silencio durante algún tiempo. Puede producir obediencia temporal. Puede contener. Puede intimidar. Lo que no puede producir indefinidamente es respeto genuino. Y cuando las potencias empiezan a actuar desde obsesión de control en lugar de seguridad estratégica, el desgaste comienza a acelerarse.

Eso explica por qué el mundo empieza lentamente a reorganizarse. No necesariamente contra Estados Unidos como nación, pero sí frente a la imprevisibilidad, el autoritarismo y la confrontación compulsiva del trumpismo. Y ahí aparece otro problema todavía más delicado para Washington: la pérdida de autoridad moral. Vietnam dejó heridas. Irak destruyó credibilidad. Afganistán exhibió límites brutales. Gaza erosiona legitimidad. ICE sigue proyectando imágenes de persecución, miedo y vejaciones contra migrantes. Las amenazas sobre México tensan la relación hemisférica. El ataque permanente contra prensa, jueces, universidades y organismos internacionales deteriora la imagen institucional estadounidense. Y mientras tanto, la presión alrededor del caso Epstein sigue persiguiendo políticamente a Trump, obligándolo a mantener un estado permanente de confrontación para impedir que el debate público regrese constantemente a sus propios conflictos internos.

Por eso muchas de sus guerras externas terminan pareciendo enormes cajas chinas destinadas a desplazar atención. Pero el mundo empieza a notarlo. Y cuando el resto del planeta empieza a cansarse simultáneamente del mismo actor, algo profundo comienza a moverse.

Ahí aparece el verdadero riesgo para Estados Unidos. No perder una guerra militar. No perder una negociación comercial. No perder un tratado. Sino perder centralidad. Porque los imperios sobreviven mientras el mundo siga creyendo que necesita girar alrededor de ellos. Y quizá ese sea precisamente el cambio silencioso que empieza a tomar forma: el planeta comienza lentamente a aprender que puede reorganizarse sin pedir permiso permanente a Washington.

Y eso empieza a reflejarse incluso en algo impensable hace relativamente poco: el propio Trump parece comenzar a buscar que China le eche un lazo para estabilizar tensiones económicas y comerciales que terminaron golpeando también a sectores internos estadounidenses. Pero ahí aparece otra ironía histórica brutal. Pekín seguramente ayudará… aunque no gratis. Le darán agua de su propia sopa. O, como diríamos coloquialmente, de su propio chocolate. Porque China entendió desde hace tiempo que el desgaste acelerado del liderazgo estadounidense puede administrarse con paciencia estratégica, sin necesidad de estridencias permanentes. Mientras Trump confronta impulsivamente, China calcula. Mientras Washington amenaza, Pekín espera. Mientras el pseudo emperador incendia frentes simultáneos, sus adversarios aprenden simplemente a desgastarlo.

Y las señales serán cada vez más visibles. Cada elección local perdida. Cada gobernador republicano tomando distancia. Cada senador empezando a calcular su propia supervivencia política. Cada empresario dejando de apostar ciegamente por el trumpismo. Cada aliado internacional endureciendo posiciones. Cada encuesta deteriorada. Cada republicano que empiece lentamente a abandonarlo para no hundirse junto con él.

Porque así empiezan las erosiones reales del poder.

No con un gran estallido inmediato.

Sino con el aislamiento progresivo del líder que empieza a descubrir que ya no controla completamente ni siquiera a los suyos.

Por eso la agresividad aumenta. Por eso las amenazas se multiplican. Por eso el pseudo emperador endurece el tono. Porque los proyectos personalistas suelen volverse más extremos exactamente cuando empiezan a percibir pérdida de control.

Y la historia demuestra algo brutal:

Los imperios no comienzan a derrumbarse el día que pierden fuerza.

Empiezan a derrumbarse el día que el mundo deja de temerles lo suficiente como para seguir obedeciéndolos.

Como en la vieja canción “My Way” —“A mi manera”— que Trump utilizó hace poco casi como gesto de burla frente al mundo y que inicia con una frase inquietantemente simbólica:

“El final… se acerca ya”.

Quizá sin darse cuenta eligió la sentencia perfecta para describir el momento histórico que empieza a rodearlo.

Porque incluso los hombres que se sienten dioses terminan descubriendo algo que la historia jamás perdona.

Nerón también creyó que podía incendiar Roma mientras seguía tocando música entre las llamas.

Y al final, los imperios que juegan demasiado tiempo con fuego terminan encontrando siempre la misma verdad:

Las llamas nunca obedecen eternamente al emperador.

Y cuando el fuego deja de obedecer, ya no existe muro, ejército, propaganda ni culto personal que logre contener el incendio. Porque los pueblos pueden soportar miedo durante mucho tiempo. Humillación. Amenazas. Propaganda. Incluso terror. Lo que no soportan indefinidamente es la decadencia arrogante de un poder que empieza a creerse eterno.

Y ahí es donde suelen comenzar las caídas históricas.

No entre aplausos.

Sino entre humo, desgaste, aislamiento… y cenizas.