No sé si un sitio de internet llamado Estrella Digital compró los derechos de la nota principal de Reforma de este lunes o si, como desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia, simple y sencillamente plagió su contenido —no se cita para nada al diario de la familia Junco como origen de la información—.

Lo que sea, es una nota importante: “Las autoridades federales de México han asestado un golpe significativo contra el crimen organizado financiero, revelando una megared de lavado de dinero que, en un lapso de menos de tres años, logró movilizar una cantidad asombrosa de casi 10 mil millones de pesos. Este descubrimiento, producto de la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (a través del SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), destaca la creciente sofisticación de las operaciones ilícitas y la determinación de las instituciones para desmantelarlas”.

Habla de la eficacia de dos instituciones de la 4T, el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y la FGR, de Ernestina Godoy.

Esto que añade Estrella Digital es relevante: “El desmantelamiento de esta red es un recordatorio de la constante amenaza que el lavado de activos representa para la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de México. La colaboración interinstitucional y el uso de herramientas de inteligencia financiera son cruciales para detectar y neutralizar estas operaciones. Este caso se suma a otros esfuerzos significativos de las autoridades para perseguir a quienes buscan legitimar capitales de origen ilícito, reafirmando el compromiso del Estado en la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción financiera”.

Eso es también un recordatorio de que la 4T, encabezada por Claudia Sheinbaum, hace lo que no se hacía en el pasado: limpiar la casa, que desde hace décadas, sobre todo en los gobiernos del PRI y del PAN, ha estado muy sucia por ese mugriento lavado de activos que tanto fortalece a la delincuencia de todos los niveles.