LOS CONSULADOS EN LA MIRA Y LA DIPLOMACIA DEL MIEDO

Donald Trump parece haber entrado en una nueva fase de su lógica política: ya no le basta tensar relaciones comerciales, amenazar con aranceles o utilizar la migración como arma electoral. Ahora empieza a tocar algo todavía más delicado: la presencia diplomática mexicana en Estados Unidos. Y aunque para algunos podría parecer un asunto técnico o burocrático, el fondo es muchísimo más profundo y peligroso.

Porque los consulados mexicanos no son simples oficinas administrativas. Son puntos de protección, identidad, asistencia y defensa para millones de mexicanos que viven, trabajan, estudian o sobreviven del otro lado de la frontera. Para muchísimos de ellos, el consulado no representa solamente diplomacia: representa refugio institucional mínimo frente al miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad cotidiana. Y precisamente por eso el tema resulta tan explosivo.

La posibilidad de revisar, limitar o incluso cerrar consulados mexicanos en territorio estadounidense no debe entenderse únicamente como una medida diplomática. Debe leerse como parte de una lógica política mucho más amplia: la utilización permanente del conflicto exterior como herramienta de control interno, propaganda y espectáculo electoral.

Trump entendió desde hace años que confrontar vende. Confrontar moviliza. Confrontar distrae. Confrontar fabrica enemigos útiles. Y México ha sido históricamente uno de sus blancos favoritos. Primero fueron los migrantes, convertidos en amenaza discursiva permanente. Después la frontera, utilizada como símbolo de invasión y miedo. Más tarde los cárteles, elevados a argumento de seguridad hemisférica. Luego los aranceles y el chantaje comercial. Después el T-MEC utilizado como mecanismo de presión política. Más tarde las remesas. Luego el fentanilo. Y ahora los consulados.

Pero hay algo todavía más grave que tampoco puede olvidarse: ICE. Porque mientras el debate público gira entre elecciones, aranceles y amenazas diplomáticas, la maquinaria migratoria estadounidense sigue operando. Quizá con menos visibilidad mediática momentánea, pero sigue ahí. Redadas. Separaciones familiares. Detenciones. Deportaciones aceleradas. Centros de retención cuestionados. Vejaciones. Abusos. Muertes. Y entre las víctimas, muchísimos mexicanos y latinoamericanos atrapados durante años entre el miedo, la persecución administrativa y el uso político de la migración como espectáculo de poder.

Y lo más brutal es que gran parte del sistema terminó normalizando lo intolerable. Porque el problema ya no es solamente migratorio. Es humano. Cuando un gobierno convierte personas vulnerables en herramienta narrativa para sostener popularidad, el deterioro moral ya empezó desde hace mucho tiempo.

Todo termina entrando en la misma narrativa: la del tirano que necesita enemigos permanentes para sostener cohesión interna mientras vende la imagen del hombre fuerte dispuesto a “poner orden” frente a amenazas externas. Porque el problema ya no es únicamente político. Empieza a ser psicológico. Trump ya no parece actuar solamente como presidente. Empieza a actuar como tirano, como pseudo emperador, como dirigente convencido de que toda relación internacional debe convertirse en prueba de obediencia.

Y cuando un gobernante empieza a exigir sumisión permanente incluso de aliados, vecinos y socios históricos, termina revelando algo que los imperios siempre intentan ocultar: que detrás del exceso de fuerza suele empezar a crecer el miedo a perderla.

Lo delicado es que esta vez el golpe tendría enorme carga simbólica y humana. México posee una de las redes consulares más grandes del mundo dentro de Estados Unidos. Son decenas de consulados que diariamente atienden documentación, protección legal, asistencia migratoria, orientación laboral, apoyo en detenciones, repatriaciones y defensa básica de derechos para millones de personas.

Por eso tocar los consulados equivale también a enviar un mensaje político brutal:

“Estados Unidos puede reducir incluso los espacios de protección de los mexicanos dentro de su propio territorio”.

Legalmente, Washington tiene facultades amplias para revisar, limitar o incluso cerrar consulados extranjeros bajo argumentos diplomáticos, de seguridad o de interés nacional. No sería la primera vez que ocurre. Trump ya lo hizo antes con representaciones chinas durante su primer mandato. Estados Unidos históricamente ha utilizado cierres consulares como instrumento de presión política y geopolítica.

Pero con México el impacto sería incomparablemente mayor. Porque aquí no se trata de una disputa fría entre potencias rivales. Aquí hablamos de millones de personas, familias enteras, comunidades binacionales, economías integradas y décadas de convivencia humana, cultural y laboral imposibles de separar mediante discursos incendiarios.

Y ahí aparece el verdadero problema: Trump ya no parece actuar desde lógica de gobierno estable. Empieza a actuar desde lógica de confrontación compulsiva. China. Europa. Migrantes. Universidades. Jueces. Prensa. Vaticano. Organismos internacionales. México. Todo termina convertido en escenario de choque. Porque el conflicto permanente se volvió método político.

Y cuando un régimen necesita vivir multiplicando enemigos para conservar cohesión interna, empieza también a exhibir síntomas de desgaste profundo. Ahí está la paradoja: mientras intenta proyectar fuerza absoluta hacia afuera, internamente acumula fracturas cada vez más visibles. La popularidad se erosiona. Los escándalos se acumulan. La polarización desgasta. Las investigaciones siguen abiertas. Y su base real de apoyo empieza a reducirse mucho más de lo que aparenta el ruido mediático de sus sectores radicalizados.

Ni siquiera los grandes espectáculos construidos alrededor de su figura —incluyendo el episodio del tirador convertido casi en narrativa épica— lograron modificar completamente el deterioro político de fondo. Y además existe otro frente que empieza a perseguirlo cada vez más incómodamente: el caso Epstein.

Porque mientras intenta monopolizar la conversación pública mediante conflictos externos, amenazas internacionales y retórica nacionalista, la presión periodística sobre viejos vínculos, silencios incómodos y preguntas sin resolver sigue creciendo. Y ahí aparece otro rasgo típico de los proyectos autoritarios modernos: el ataque permanente contra la prensa crítica. Trump ya no confronta solamente medios: intenta desacreditarlos sistemáticamente cuando investigan, cuestionan o exigen respuestas. Especialmente cuando tocan temas que golpean directamente la construcción casi mesiánica de su personaje político.

Por eso cada vez parece más claro que muchas de estas tensiones exteriores funcionan también como gigantescas cajas chinas destinadas a desplazar la conversación pública estadounidense lejos de sus propios conflictos internos.

Pero el problema para Trump es que el mundo ya empieza a notar el patrón.

Europa se distancia. Y no solamente se distancia: empieza incluso a endurecer posiciones frente a Washington. Macron confronta. Sánchez se planta. Alemania recalcula. Italia empieza a incomodarse frente al tono imperial estadounidense. Inglaterra ya no actúa con la misma docilidad automática de otros tiempos. Y hasta el Vaticano terminó entrando indirectamente en tensión frente a la radicalización ideológica del trumpismo y sus choques crecientes con posiciones humanitarias y éticas defendidas por el Papa.

Canadá articula nuevos espacios políticos propios. En Toronto comenzaron a reunirse figuras políticas y exdirigentes occidentales bajo discursos cada vez más críticos frente al trumpismo y el deterioro del viejo equilibrio atlántico. En Barcelona, líderes progresistas y bloques internacionales empezaron a articular narrativas comunes frente al nuevo nacionalismo autoritario. Y Lula, mientras tanto, juega otra partida: aparece en Europa, dialoga con Washington, mantiene BRICS y viaja a Corea del Sur para fortalecer autonomía tecnológica, económica y estratégica sin someterse completamente ni a China ni a Estados Unidos.

Todo eso envía un mensaje silencioso pero poderosísimo:

El mundo empieza lentamente a reorganizarse para depender menos de Washington.

Y eso quizá explica buena parte de la agresividad creciente de Trump. Porque los proyectos de poder personalista suelen endurecerse justamente cuando empiezan a percibir pérdida de control.

Y ahí aparece otro frente delicadísimo: México. Porque ya no solamente se habla de consulados, aranceles o migración. Empiezan también a deslizarse amenazas cada vez más peligrosas alrededor de posibles operaciones directas dentro de territorio mexicano bajo el argumento de capturar criminales o combatir cárteles. De momento se maneja más como presión discursiva y narrativa de fuerza, pero el simple hecho de insinuarlo ya representa una señal gravísima.

Porque una cosa es cooperación bilateral.

Otra muy distinta es sugerir intervenciones unilaterales sobre territorio soberano.

Y ahí probablemente empieza a configurarse algo que Washington quizá no ha calculado completamente: una reacción mexicana mucho más clara, firme, inteligente y estructurada.

Porque durante años buena parte de la relación bilateral funcionó bajo una lógica donde Estados Unidos presionaba y México administraba daños. Pero el contexto político cambió. Y aunque existe enorme dependencia económica, también empieza a surgir algo que incomoda profundamente al trumpismo: resistencia pública frente a la presión externa.

Ese es el fondo real del conflicto. No los consulados. No la burocracia diplomática. No los trámites. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: si Estados Unidos seguirá tratando a México como socio o como subordinado.

Y ahí aparece nuevamente el problema histórico de los proyectos políticos que comienzan a confundirse con poder imperial: terminan creyendo que presión equivale automáticamente a obediencia. Pero la historia demuestra otra cosa. Llega un momento en que incluso los aliados, vecinos o socios más dependientes empiezan a cansarse de vivir bajo amenaza permanente.

Y cuando eso ocurre, el poder desmesurado descubre algo incómodo: que el terror puede producir silencio durante algún tiempo… pero rara vez produce respeto duradero.

Porque ningún liderazgo basado en intimidación constante logra sostener indefinidamente legitimidad internacional. Mucho menos cuando empieza a pelear simultáneamente contra aliados, bloques económicos, jueces, universidades, iglesias, migrantes, prensa crítica y hasta gobiernos vecinos.

Ahí el problema deja de ser diplomático.

Empieza a ser psicótico.

El poder comienza a actuar no desde seguridad, sino desde obsesión de control. Y cuando un gobernante necesita convertir cada relación internacional en una prueba de obediencia, termina revelando algo que los imperios siempre intentan ocultar: que detrás de la fuerza excesiva suele empezar a crecer el miedo a perderla.

Y quizá ahí reside la imagen más peligrosa para Trump: la del pseudo emperador que ya no consigue obediencia genuina y empieza a sustituirla con presión, amenazas y confrontación permanente.

Porque cuando un tirano necesita pelear simultáneamente contra el mundo exterior y contra el desgaste interno, el problema deja de ser político.

Empieza a convertirse en decadencia.

Y la decadencia de los imperios suele comenzar exactamente así: cuando el poder deja de producir admiración y empieza solamente a producir cansancio, resistencia y terror.

Como en la vieja canción “My Way” —“A mi manera”— que Trump utilizó hace poco casi como gesto de burla frente al mundo, y que inicia con una frase inquietantemente simbólica:

“El final… se acerca ya”.

Quizá sin darse cuenta, eligió la sentencia perfecta para retratar su propio momento.

Porque incluso los hombres que se sienten dioses terminan descubriendo algo que la historia jamás perdona.

Nerón también creyó que podía incendiar Roma mientras seguía tocando música entre las llamas.

Y al final, los imperios que juegan demasiado tiempo con fuego terminan descubriendo la misma verdad:

Las llamas nunca obedecen eternamente al emperador.

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