Hay momentos en la historia donde las grandes potencias dejan de percibir la diferencia entre liderazgo y dominación. Y ahí comienza el problema. Porque el poder que durante demasiado tiempo logra imponer condiciones termina cayendo en una tentación peligrosa: creer que su fuerza no solamente le permite mandar, sino definir la realidad misma. Peor aún: asumir que sus decisiones dejan automáticamente de ser discutibles y empiezan a convertirse casi en dogma. Ahí es donde los imperios empiezan a deformarse. Y quizá eso es exactamente lo que hoy comienza a ocurrir con Donald Trump y una parte del aparato político estadounidense que volvió a instalarse en Washington bajo la lógica de que el mundo debe alinearse, obedecer o someterse a la presión económica, militar, tecnológica y diplomática de Estados Unidos.

El problema es que el mundo ya no es el mismo. Y Europa acaba de empezar a demostrarlo. Durante décadas, Washington operó bajo la comodidad estratégica de una Europa disciplinada, dependiente militarmente, alineada comercialmente y políticamente contenida dentro de la órbita atlántica. Pero algo empezó a romperse. No de manera estridente todavía, pero sí profunda. Europa ya no solamente duda: empieza a soltarse, a diversificar relaciones, a dialogar más con otras potencias, a explorar márgenes propios e incluso a construir posiciones menos subordinadas frente a Washington y, en algunos casos, abiertamente enfrentadas. Porque también entendió algo inquietante: Estados Unidos ya no actúa solamente como aliado; empieza a actuar como fuerza descontrolada que exige sumisión y obediencia.

Y ahí aparece Trump. Su lógica política ya no es únicamente nacionalista. Empieza a adquirir rasgos casi imperiales. El problema no es solo que quiera imponer aranceles, sanciones o presiones comerciales. El problema es la idea de fondo: que Estados Unidos tiene derecho automático a definir cómo deben comportarse aliados, mercados, regiones enteras e incluso organismos internacionales. Groenlandia fue una señal grotesca de eso. La presión comercial sobre Europa también. La confrontación permanente con China otra más. El endurecimiento sobre Irán. La tensión alrededor de Ormuz. La utilización absoluta del conflicto Israel–Palestina bajo lógica geopolítica. Todo empieza a formar parte de una misma visión: la del poder que ya no negocia desde equilibrio, sino desde imposición.

Y alrededor de esa lógica reaparecen también las viejas fanfarronadas del líder que comienza a confundirse con su propio personaje. El político que ya no solamente quiere gobernar, sino ocupar todo el escenario. El dirigente que se vende como indispensable, providencial, casi invencible. Ahí vuelven las frases grandilocuentes, el culto personal, la obsesión por la fuerza y la teatralidad permanente. “My way”. Siempre “a su manera”. Como si la historia tuviera obligación de obedecerle. Como si fuera una especie de elegido. Como si pudiera actuar impunemente frente al mundo entero sin pagar costos políticos, diplomáticos o históricos. Como si de verdad comenzara a creerse una especie de dios político dentro de su propia iglesia ideológica.

Pero los costos ya empezaron. Y le están resultando cada vez más caros. Las ofensas y desplantes hacia Emmanuel Macron. Las tensiones permanentes con Pedro Sánchez. El deterioro de la relación con Alemania. La incomodidad creciente incluso con la premier italiana, que en otros momentos parecía más cercana a Washington. Y hasta las tonterías y desplantes frente a Charles III terminaron provocando incomodidad en sectores que históricamente habían mantenido enorme prudencia frente a Estados Unidos. Porque una cosa es el liderazgo firme. Otra muy distinta es la soberbia desbordada de quien empieza a sentirse emperador.

Y ahí aparece otro error monumental: creer que todos seguirán obedeciendo por inercia. No ocurrió. Europa empieza a recalcular. Empieza incluso a explorar nuevos entendimientos estratégicos y comerciales fuera de la órbita absoluta estadounidense. Y mientras Washington multiplica presiones, amenazas y exigencias, el resto del mundo empieza lentamente a preguntarse si seguir dependiendo completamente de Estados Unidos sigue siendo realmente conveniente. China aprovecha. Rusia resiste. Los BRICS crecen. América Latina busca márgenes propios.

Y en Medio Oriente la situación se vuelve todavía más peligrosa: una región incendiada donde todos los actores juegan simultáneamente a la guerra, la contención y el cálculo estratégico. Ahí el caso Israel–Palestina se vuelve central. Porque detrás de la tragedia humanitaria, de los muertos civiles, del terror, de Hamas, de los rehenes y de la devastación en Gaza, también existe otra disputa: la utilización geopolítica del conflicto. Washington necesita sostener a Israel como pieza estratégica regional, mientras sectores del gobierno israelí endurecen posiciones bajo lógica existencial y de seguridad absoluta. Y mientras tanto, el mundo observa imágenes de destrucción masiva, hambre, desplazamiento y sufrimiento civil que terminan erosionando incluso viejos consensos occidentales. Ahí empieza otra fractura. Porque la legitimidad también se desgasta. Y el problema para cualquier potencia no es solamente perder guerras militares: es perder autoridad moral.

Vietnam dejó cicatrices. Irak destruyó credibilidad. Afganistán exhibió límites brutales. Y ahora el tablero vuelve a tensarse simultáneamente con Irán, Gaza, Europa, China y hasta con aliados históricos que ya no obedecen igual. Pero quizá el choque más delicado ni siquiera está ocurriendo en el terreno militar o diplomático. Está ocurriendo en el terreno simbólico. Y ahí apareció un actor que muchos creían disminuido: la Iglesia.

Trump y sectores radicalizados de su entorno político comenzaron a tensar una narrativa donde la religión deja de ser espacio espiritual y empieza a convertirse en instrumento ideológico de confrontación cultural y política. Ahí apareció el choque con el Vaticano. Ahí apareció la confrontación indirecta con el Papa. Y ahí se encendió un botón extremadamente sensible para millones de personas dentro y fuera de Occidente. Porque una cosa es confrontar gobiernos. Otra muy distinta es abrir una guerra cultural y filosófica contra una institución que, pese a todos sus errores históricos, sigue siendo una de las estructuras de influencia moral, simbólica y social más poderosas del planeta.

Y entonces apareció León. Quizá no como figura estridente. Pero sí como factor de reacción. Como recordatorio de que todavía existen espacios de poder no subordinados completamente a la lógica brutal del mercado, del militarismo o de la confrontación permanente. Y eso incomoda profundamente a quienes empiezan a verse no solamente como gobernantes, sino casi como figuras providenciales.

Ahí está el verdadero peligro. Porque los líderes autoritarios modernos ya no quieren únicamente gobernar. Quieren definir verdad. Quieren definir moral. Quieren definir patriotismo. Quieren definir fe. Y cuando un dirigente empieza a sentirse indispensable, infalible o elegido casi por designio superior, deja de actuar como jefe de gobierno. Empieza a actuar como emperador.

La historia demuestra que ahí empiezan las caídas.

Porque ningún poder soporta indefinidamente vivir expandiendo conflictos simultáneos contra aliados, adversarios, organismos, universidades, medios, iglesias, migrantes, jueces y bloques enteros del sistema internacional. Llega un momento en que el costo de sostener tantos frentes abiertos se vuelve imposible incluso para las grandes potencias. Y entonces empieza el desgaste. Primero silencioso. Después visible. Y finalmente irreversible.

Ni siquiera sus maniobras de distracción parecen ya funcionar. Intentó construir una gigantesca caja china internacional para esconder conflictos internos, investigaciones, polarización, desgaste institucional y escándalos crecientes. Intentó convertir cada choque externo en espectáculo patriótico. Intentó envolver su narrativa en épica de fuerza. Pero ni siquiera el show del tirador logró alterar el deterioro de fondo. La popularidad se erosiona. El desgaste se acumula. El cansancio crece incluso dentro de sectores que antes lo seguían con fervor casi religioso.

Y lo más peligroso para él empieza a aparecer en el horizonte: la posibilidad real de derrota política. Porque si las próximas batallas electorales se convierten en castigo al exceso, al desgaste y al autoritarismo, el escenario podría cambiar radicalmente. Y entonces aquello que hoy parecía impensable —procesos políticos más severos, investigaciones mayores o incluso la sombra de un impeachment— dejaría de sonar a fantasía opositora para empezar a convertirse en posibilidad histórica.

Porque las guerras inútiles no siempre destruyen primero al enemigo.

A veces empiezan destruyendo lentamente al imperio que creyó que jamás podría agotarse.

Y quizá ahí reside la imagen más peligrosa para Trump: la del pseudo emperador que empieza a quedarse solo. No porque el mundo haya dejado súbitamente de temerle, sino porque empieza lentamente a cansarse de obedecerlo. Y cuando el miedo deja de producir obediencia automática, el poder descubre algo brutal: que la fuerza sirve para presionar, sirve para amenazar, sirve para destruir… pero no siempre sirve para conservar control. Mucho menos legitimidad.

Porque ningún tirano logra sostener indefinidamente un imperio construido sobre presión permanente, confrontación constante y culto personal disfrazado de liderazgo. Llega un momento en que el exceso de poder empieza a vaciar al propio poder. Y entonces el pseudo emperador descubre la peor derrota posible: no perder territorios, no perder dinero, no perder elecciones, sino perder la obediencia emocional del mundo.

Y cuando eso ocurre… el derrumbe ya empezó.

Porque hasta los hombres que se sienten dioses terminan descubriendo algo que la historia jamás perdona: los imperios pueden imponer miedo durante mucho tiempo…pero nunca logran imponer eternidad.

Y cuando un gobernante empieza a pelear simultáneamente contra aliados, bloques económicos, líderes democráticos, universidades, jueces, iglesias, medios y hasta contra la realidad misma… lo que termina agotándose no es el mundo. Es el tirano. Porque ningún pseudo emperador cae el día que deja de gritar. Cae el día que el mundo deja de creerle. Y quizá ese día ya comenzó.

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