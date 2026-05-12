La Fiscalía de Estados Unidos informó sobre un operativo realizado en cinco estados, donde fueron señaladas más de 25 personas relacionadas con el Tren de Aragua.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, muchos de los acusados son inmigrantes indocumentados originarios de Venezuela, Colombia y Honduras, presuntamente ligados a actividades criminales transnacionales.

Durante los cateos y detenciones, autoridades federales aseguraron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100 mil dólares.

Autoridades estadounidenses refuerzan ofensiva contra el Tren de Aragua

Los cargos fueron presentados en distritos judiciales ubicados en Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, donde continúan las investigaciones sobre redes criminales vinculadas con narcotráfico.

Entre los delitos señalados por fiscales federales destacan tráfico de armas, posesión ilegal de armamento y distribución de drogas para facilitar operaciones criminales dentro de Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI ( Kash Patel / X)

El director del FBI, Kash Patel, calificó el operativo como una acción “impactante” que permitió desarticular estructuras relacionadas con actividades violentas atribuidas al Tren de Aragua.

Washington mantiene una política de presión contra la organización criminal venezolana, considerada actualmente una agrupación “terrorista” por autoridades estadounidenses debido a su expansión internacional.

El Departamento de Justicia aseguró que desde enero de 2025 han sido presentados cargos federales contra más de 260 integrantes y asociados de esta organización criminal.

En febrero pasado, fiscales estadounidenses acusaron a 27 miembros de Anti-Tren, facción disidente vinculada con homicidios, secuestro, tráfico sexual y crimen organizado en Nueva York.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán en distintos estados para identificar nuevas células delictivas relacionadas con operaciones internacionales del Tren de Aragua.