Durante años, buena parte de la clase política mexicana se acostumbró a interpretar la relación bilateral con Estados Unidos desde inercias históricas. Se asumió que la vecindad garantizaba estabilidad automática, que la dependencia económica inmunizaba al régimen frente a escenarios de presión real y que los márgenes diplomáticos heredados del viejo sistema político mexicano continuarían funcionando indefinidamente, aun bajo un proyecto ideológico profundamente distinto al que Washington toleró durante décadas.

Esa etapa parece haber terminado.

Los indicadores electorales serios en Estados Unidos colocan hoy al Partido Republicano como probable ganador de ambas cámaras legislativas. Ese dato, por sí mismo, ya representa una alteración estructural para el entorno estratégico mexicano. Pero el verdadero cambio de época no reside únicamente en la recomposición electoral norteamericana, sino en el nuevo consenso hemisférico que comienza a emerger: uno crecientemente hostil a gobiernos percibidos como populistas, antioccidentales, funcionales a redes criminales o ideológicamente alineados con proyectos autoritarios.

Si además se consolida el eventual fin del régimen comunista de los Castro en Cuba (símbolo histórico y operativo de buena parte de la izquierda continental), México quedaría súbitamente colocado en el peor de los aislamientos ideológicos posibles: convertido en el último gran experimento nacionalista-populista del hemisferio occidental, pero además profundamente dependiente de Estados Unidos para sobrevivir económica y logísticamente.

Ese escenario altera todo, porque el rediseño hemisférico que comienza a delinearse ya no parece tener espacio para gobiernos de cuño marxista, nacionalista-chauvinista o abiertamente confrontacionales con Washington. Mucho menos cuando esos gobiernos enfrentan simultáneamente acusaciones crecientes de infiltración criminal, deterioro institucional y pérdida de capacidad técnica y México comienza a exhibir, precisamente, todos esos síntomas.

La destrucción de los pilares tradicionales de gobernabilidad es ya visible. El viejo sistema priista, con todos sus excesos, poseía mecanismos funcionales de control territorial, negociación política, interlocución empresarial y contención regional. Morena heredó el poder, pero nunca construyó instituciones equivalentes. Sustituyó estructura por propaganda, operación política por narrativa y técnica administrativa por movilización emocional. La consecuencia es un desgaste acelerado.

Empiezan a sentirse, además, signos claros de agotamiento en autoridades morenistas regionales vinculadas pública o mediáticamente a liderazgos criminales. La discusión ya no ocurre únicamente en espacios opositores mexicanos; se ha trasladado a medios estadounidenses, centros de análisis, agencias de seguridad y operadores legislativos en Washington. Ese cambio es determinante.

Porque cuando el tema mexicano abandona el ámbito diplomático y entra al ecosistema de seguridad nacional estadounidense, la lógica cambia por completo. Ya no se trata de diferencias políticas administrables, sino de riesgos estratégicos percibidos.

En ese contexto, la confrontación innecesaria y emocional con Donald Trump aparece como uno de los mayores errores tácticos de la administración actual. Durante años se creyó que la retórica anti-Trump producía legitimidad doméstica sin costos reales. Hoy ocurre lo contrario: México enfrenta un entorno político norteamericano donde la hostilidad hacia la 4T comienza a transformarse en consenso transversal.

Los señalamientos ya no se limitan a discursos de campaña o acusaciones aisladas contra funcionarios. Ahora alcanzan dimensiones institucionales: revisión exhaustiva de la red consular mexicana, cuestionamientos sobre posibles actividades políticas impropias en territorio estadounidense y sospechas crecientes respecto al uso ideológico de estructuras diplomáticas.

El resultado de esa revisión es incierto, pero el hecho mismo de que ocurra ya constituye un evento extraordinario.

A ello se suma la impericia técnica acumulada en áreas estratégicas del Estado mexicano. PEMEX representa quizá el caso más visible: una empresa devastada financieramente, incapaz de convertirse en motor de desarrollo y utilizada como instrumento ideológico antes que como entidad económica racional. El desastre energético mexicano ya no puede ocultarse mediante propaganda soberanista.

El episodio del contralmirante mexicano detenido en Argentina, las versiones persistentes sobre redes de huachicol y corrupción marítima, así como la presencia atípicamente visible de agencias estadounidenses en regiones sensibles del norte del país, alimentan una percepción internacional cada vez más peligrosa: la de un Estado parcialmente penetrado, debilitado y con crecientes dificultades para garantizar confiabilidad institucional.

Internamente, las señales tampoco son alentadoras. La represión contra agricultores y productores en estados como Zacatecas revela un gobierno cada vez menos capaz de procesar conflictos sociales mediante negociación política y cada vez más inclinado a mecanismos coercitivos. Es el síntoma clásico de los sistemas que comienzan a perder legitimidad material: cuando el relato ya no basta, aparece la presión.

Y lo más delicado aún podría estar por venir. Porque la dimensión económica apenas comienza a mostrar señales de estrés real. El endeudamiento masivo, el deterioro operativo del Estado, la pérdida de confianza de inversionistas y la creciente incertidumbre regulatoria eventualmente producirán indicadores imposibles de esconder desde la narrativa presidencial.

La mañanera, antes instrumento formidable de control comunicacional, empieza a mostrar signos evidentes de agotamiento. La repetición permanente, el exceso propagandístico y la desconexión entre discurso y realidad reducen progresivamente su efectividad política.

La pregunta, por tanto, ya no es qué está ocurriendo. Eso resulta visible. La pregunta estratégica es qué sigue.

Y la respuesta posible no apunta a un colapso inmediato ni a un reemplazo automático del régimen, sino a un periodo prolongado de erosión simultánea: presión externa creciente, fragmentación interna, debilitamiento económico y pérdida paulatina de control narrativo.

Los sistemas políticos rara vez colapsan de un día para otro. Normalmente se degradan hasta que dejan de ser funcionales para quienes antes los toleraban. México parece acercarse peligrosamente a ese umbral.

La gran incógnita consiste en determinar si la clase gobernante comprenderá la magnitud del cambio hemisférico en curso o si continuará actuando como si el entorno continental siguiera siendo el de 2018.

Porque probablemente ya no lo es.