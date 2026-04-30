En el marco del Tianguis Turístico de México, la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, anunció el incremento a dos frecuencias semanales del vuelo Querétaro–Madrid, operado por Iberojet, ruta que inició operaciones en diciembre de 2025.

El anuncio se realizó junto a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y se informó que, entre enero y marzo de 2026, esta conexión transportó a 8 mil 600 pasajeros, con una ocupación promedio del 82.8%.

Querétaro fortalece conectividad aérea con vuelo a Madrid y nuevas rutas

A partir de mayo, la ruta contará con una segunda frecuencia semanal, con salidas los miércoles y sábados desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, lo que amplía la conexión directa entre el estado y Europa.

La funcionaria explicó que este incremento responde a la demanda registrada en los primeros meses y al interés del mercado europeo, lo que consolida esta ruta como un enlace estratégico para el desarrollo turístico y económico, además de fortalecer el proceso de internacionalización de Querétaro.

Además, se anunció la apertura de 11 nuevas rutas aéreas de Volaris, que comenzarán operaciones el 1 de junio de 2026.

Estas conexiones incluirán destinos nacionales como Acapulco, Durango, Mazatlán, Oaxaca, Guadalajara y Veracruz, así como ciudades de Estados Unidos como Dallas, Denver, San Antonio, Orlando y Houston.

La ampliación de rutas posiciona a Querétaro como un nodo estratégico de conectividad aérea, fortaleciendo su vínculo con mercados clave para el turismo y los negocios en el Bajío.