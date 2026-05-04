México no es la excepción. Al igual que en el resto del mundo, la preparación, formación y profesionalismo de los trabajadores dentro de la industria de aviación es sumamente importante. Por eso aplaudo y celebro la nueva alianza entre Aeroméxico Formación y la Universidad del Valle de México (UVM), que consiste en impulsar la formación profesional de los estudiantes interesados en el maravilloso mundo de la aviación, específicamente a través de la carrera de Ingeniería Aeronáutica.

Y seamos sinceros, a pesar de que esta ingeniería ya forma parte del currículo educativo de distintas instituciones de enseñanza, públicas y privadas, aún son pocas: apenas 11 a nivel nacional. Por eso es un hecho plausible que la Universidad del Valle de México lance esta carrera, y que lo haga de la mano de Aeroméxico Formación, no tiene precedentes.

Esta nueva carrera dentro de la UVM ofrece grandes ventajas; primero, que se imparte bajo un modelo conocido como de “educación dual”, que consiste en combinar la formación teórica en los salones de clases, y una formación práctica que se imparte en una empresa, para que desde el principio conozcan la realidad de un entorno laboral.

Esto enriquece muchísimo las competencias de los estudiantes, ampliando sus habilidades tanto teóricas como técnicas, sumando a todo ello experiencia laboral temprana, lo que les permitirá integrarse al mundo de la aviación de una forma mucho más amable y efectiva.

Esta alianza estratégica con Aeroméxico Formación permite a la UVM fortalecer su oferta en las carreras de ingeniería STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Con ello ofrece a su alumnado un mayor número de opciones de carreras para estudiar, y en el caso de la industria aérea, coadyuvar a la formación de profesionales que la aviación requiere, en áreas como son la seguridad, la planeación y operación de los vuelos, así como también el área de mantenimiento.

Nuestro país, como el resto del mundo, requiere cada vez más de este tipo de profesionales. De acuerdo con los datos que nos brinda el “Commercial Market Outlook de Boeing”, hoy se requieren poco más de 700 mil especialistas técnicos a nivel mundial.

Para Raúl Caraballo Guevara, vicepresidente académico de la UVM, la firma de esta alianza con Aeroméxico Formación significa:

“[…] una oportunidad única e innovadora, siendo el único programa de su tipo desarrollado de la mano de una empresa líder del sector aeronáutico como Aeroméxico […] Esta sinergia entre academia e industria brinda un respaldo muy sólido y una visión clara de la educación de calidad, demostrando el compromiso de UVM por fortalecer las ingenierías STEM y ofrecer programas altamente relevantes y con un gran futuro”.

Nuestro país vive un momento histórico, pues además de ser un importante centro de mano de obra para la manufactura de aeronaves y motores, también está comenzando a diseñar aeronaves propias, por lo tanto, hay que seguir impulsando a las nuevas generaciones a crear la infraestructura que la aviación requiere para las próximas décadas.

La nueva carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UVM tiene el compromiso de que su enfoque además de contar con el rigor académico con el que cuenta la universidad, está garantizando que su estudiantado tendrá acceso a prácticas en un entorno real, para que sus alumnos cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo personal y su inclusión en el mundo laboral.

El plan de estudios fue diseñado tanto por especialistas de Aeroméxico Formación, como por expertos académicos de la UVM, enfocándose en las necesidades actuales del sector, pero también en los retos que plantea el futuro de la aviación, y entre las áreas claves de esta nueva carrea están:

“El tema de la Seguridad y Operaciones: Todo el currículo está centrado en garantizar la seguridad aérea y la eficiencia operativa.

Mantenimiento predictivo: Una filosofía central del programa, crucial para optimizar procesos.

Tecnología y componentes avanzados: Incluye materias como Aviónica, Motores, Diseño Estructural de Aeronaves y Sistemas de Gestión de Seguridad Aérea.”

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado, y estos tres puntos -que son parte de todo el programa académico- me parecen fundamentales para que las nuevas generaciones que se adentren a estudiar una ingeniería en materia aeronáutica conozcan de primera mano las necesidades reales que hoy enfrenta la aviación en nuestro país.

De la misma manera dieron a conocer que los estudiantes de la UVM, además de tener acceso a los laboratorios de ingeniería en su campus de Coyoacán, también harán sus prácticas en las instalaciones de Aeroméxico, a las áreas de los hangares, así como los laboratorios de mantenimiento y los simuladores. Esto es una excelente oportunidad para estar en contacto con personal de la aerolínea y vean en primera fila cómo funciona esta hermosa industria, ya que los docentes serán tanto personal de la UVM como de Aeroméxico Formación.

El escritor y filósofo británico Aldous Huxley dijo: “La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”. Y lo traigo a cuento porque poder conocer las entrañas de una aerolínea y tener una mejor comprensión de cómo funciona la aviación, pero sobre todo, conocer cuáles son las necesidades reales en la actualidad; con esto los jóvenes que se decanten por estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica saldrán con altísimos estándares, tanto de conocimiento como de trabajo en campo.

Para Ernesto García Tapia, actual director de Aeroméxico Formación, esta alianza con la UVM es fundamental porque:

“La industria aeronáutica en México enfrenta una escasez importante de talento altamente especializado. La demanda a nivel nacional es alta y creciente, y requiere respuestas concretas desde la formación.

En Aeroméxico Formación asumimos ese compromiso a través de alianzas estratégicas como la que hoy impulsamos con UVM. Nuestro objetivo es claro: llevar a los estudiantes más allá del aula, hacia la práctica, buscando egresar a los mejores ingenieros aeronáuticos, preparados para responder a los retos del sector en México”.

Se ha dado el banderazo de salida para quienes estén interesados en estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Las inscripciones comenzaron este mes de mayo, para arrancar motores en septiembre. Los interesados deberán consultar tanto el plan de estudios, como los requisitos de admisión.

La carrera se imparte en el campus de Coyoacán-Tlalpan, ubicado en Calzada De Tlalpan Número 3016 y 3058, en la Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

Esperando que esta ingeniería atraiga tanto a hombres como mujeres que quieran incursionar en el sector aeronáutico, tanto Aeroméxico Formación como la UVM extienden la más cordial invitación a que se acerquen a preguntar y a conocer en qué consiste la licenciatura en Ingeniería Aeronáutica. Para todos aquellos que aman la aviación, es una gran oportunidad que permite no solamente quedarte con la teoría sino también tener la práctica y dentro de la aerolínea bandera del país.

Felicidades por esta gran alianza que es un parteaguas dentro del mundo de la aviación, y yo aprovecharía para invitar sobre todo a las jóvenes a no tenerle miedo a una ingeniería, al contrario, a demostrar que en el campo de las ciencias las mujeres brillan, así que les recomiendo romper la creencia de que ese tipo de carreras “son solo para hombres”, queremos y necesitamos más mujeres ingenieras dentro de la aviación comercial nacional.