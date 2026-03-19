La llegada de Aureliano Hernández a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un relevo administrativo más; es una señal de los tiempos de transformación que vive México. En un país donde la fiscalización solía ser un laberinto de tecnicismos para ocultar desvíos, la irrupción de un perfil que conjuga rigor técnico con una mística de servicio inquebrantable abre una nueva era de esperanza para el cuidado del erario.

Lo primero que salta a la vista es la contundencia de su llegada. No es poca cosa alcanzar la cifra de 472 votos de 500 posibles en la Cámara de Diputados.

Hernández no llega por la puerta de atrás; llega con la fuerza de una representación nacional que ve en él la capacidad de ser, finalmente, el “Auditor del Pueblo”.

¿Qué se puede esperar de Aureliano? Para entender su futuro, hay que mirar su origen. Su perfil personal e historia de familia no son datos menores; son el cimiento de su actuación. Al haber crecido en un entorno de profunda cercanía con la lucha social. Hernández posee un ADN donde la honestidad no es una opción, sino una herencia.

Su historia familiar le ha permitido entender que cada peso que se pierde en los vericuetos de la corrupción es una beca menos, un hospital desabastecido o una carretera inconclusa. Esa sensibilidad, sumada a su experiencia técnica en temas de auditoría, lo convierte en el perfil ideal: un técnico que sabe dónde buscar el error, pero un político con conciencia que sabe por qué es vital castigarlo.

La expectativa es alta, pero clara. De Aureliano Hernández se espera una ASF que deje de “observar” para empezar a “actuar”. Su compromiso con la transparencia y el combate frontal a la impunidad sugiere que los tiempos de las cuentas públicas aprobadas por complicidad han terminado.

Él entiende, como pocos, la visión de austeridad y transparencia completa los pilares de la justicia social. Con su llegada, la fiscalización en México recupera su sentido original: vigilar que el dinero del pueblo regrese al pueblo, limpio de manos largas y de sombras de duda.

Estamos ante un auditor que no solo conoce los libros contables, sino que conoce la realidad de la calle. Por ello, el voto de confianza de los 472 diputados no es solo para el hombre, sino para la promesa de un México donde la corrupción sea, finalmente, una pieza de museo.

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