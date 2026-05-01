Como ustedes ya deben saber, se llevó a cabo el Tianguis Turístico 2026 en el Puerto de Acapulco, celebrando su 50 aniversario. Y justamente dentro de este magno evento, la aerolínea que capitanea Andrés Conesa, Aeroméxico, aprovechó para dar a conocer su nueva estrategia de “parada prolongada de más de 24 horas” mejor conocida dentro de la industria aérea como stopover, así como sus planes para reforzar su conectividad internacional.

Estamos conscientes de los retos que actualmente enfrenta la aviación nacional, y que ese es el motivo por el que las líneas aéreas trabajan más duro, para salir lo mejor posible ante los vaivenes geopolíticos que vivimos.

Durante los últimos años, Aeroméxico ha puesto especial empeño en el crecimiento de su flota, en modificar la experiencia al cliente haciendo mejoras en las áreas de mostradores y salones VIP, ofreciendo además una amplia gama de rutas; recientemente, con la incorporación de propia aplicación digital, dejó claro que no le tiembla la mano para meterse de lleno en el mundo digital, sumando el fortalecimiento de su programa de lealtad, sin descuidar ningún detalle de su operación, pues sabe que es la línea bandera de nuestro país, y que ese empeño le ha permitido ser una de las aerolíneas más puntuales del mundo.

Aeroméxico busca traer novedades dentro de la industria aérea, por ello acaban de anunciar una nueva estrategia para viajar: el stopover, una alternativa que permite a los usuarios visitar dos destinos dentro de un mismo viaje.

Me explico: varias líneas aéreas a nivel internacional utilizan esta figura, que no debemos confundir con un “layover”, que es una parada temporal de la aeronave en un destino intermedio, mejor conocido en español como “escala”; el stopover es otro tipo de escala, que va más allá de las 24 horas, lo que le permite a los pasajeros conocer esa “parada” y darse una vuelta por el lugar, para después retomar el vuelo y llegar al destino final.

Pero no es solo una duración más larga en la escala, también incluye ciertas ventajas tarifarias que hacen atractivos este tipo de vuelos, el los cuales los pasajeros internacionales pueden visitar dos lugares distintos en un mismo viaje.

En cuanto a la expansión, desde el año pasado la aerolínea ha inaugurado nuevas rutas a destinos como Cartagena, Cali y Medellín, en Colombia “el país de la belleza”; también comenzó a operar rutas a Panamá y Punta Cana en República Dominicana.

Pero no solamente estos destinos paradisiacos, también en Estados Unidos el plan de expansión ha sido muy importante, incluyendo puntos como Phoenix en el estado de Arizona y sus bellezas naturales o la histórica ciudad de Filadelfia, donde está la “Campana de la Libertad” y “The Independence Hall”, donde los padres de la patria norteamericana firmaron la Declaración de Independencia de la Gran Bretaña, y además está la casa de a Casa de Betsy Ross, quien hace 250 años (1776) cosió y bordó la primera bandera del novel país, que hoy es nuestro vecino.

En este 2026, Aeroméxico continúa su apuesta con destinos a Tegucigalpa en Honduras, retoman el vuelo a Quito en Ecuador y abren la opción de volar a Barcelona y París saliendo del Aeropuerto de Monterrey.

Próximamente se sumarán más destinos como Monterrey-Nueva York, así como Guadalajara a Seattle, también conocida como “la ciudad esmeralda” y la cuna del grunge, género de rock alternativo y subcultura juvenil (de mis tiempos de la generación X).

En varias columnas les he comentado que en la actualidad se busca el no quedarse varados en un solo punto de partida y la opción de abrir estas rutas saliendo de aeropuertos que no son el de la Ciudad de México, me parece más que un acierto.

En adición, y con motivo de la justa futbolística que México vivirá en junio de este año, Aeroméxico ampliará su operación con 21 vuelos chárter, los cuales tienen contemplado transportarán a más de 1,600 aficionados que literalmente van a vivir “la intensidad del futbol”, con ello se podrá cumplir con la demanda de un evento de gran calado como lo es un Mundial de Futbol.

Desde hace 7 años, Aeroméxico se encuentra en una fase de consolidación, pero también de crecimiento sostenido. Para finales de este año buscan que su flota llegue a 171 aeronaves, que representa un incremento del 37%, frente a la flota con la cual contaban en 2019, el año previo a la pandemia de Covid-19.

Este aumento significa poder continuar con la expansión a mercados estratégicos para la aerolínea, así como elevar la eficiencia en la operación diaria y futura.

Otra de las grandes inversiones que el caballero águila ha realizado es la de mejorar la experiencia del cliente, para que tenga un viaje lo más terso posible, por ello desde que llegan a las áreas de los mostradores, estos resultan acogedores, destacando en este rubro la renovación de su bahía para hacer el “check-in” de su clase “Premier One” dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sabemos lo importante que es en la actualidad mantenerse conectado, por eso en aras de mejorar la calidad del servicio al pasajero, Aeroméxico ha venido implementando en sus aviones Embraer 190, que utiliza su filial Connect, internet de alta velocidad, por lo que pueden hacer uso del Wi-Fi durante sus vuelos, esto mejora sin duda alguna la experiencia del cliente.

Y si todo esto les parece poco, acaba de ser reconocida en los “PAX Readership Awards 2026” gracias a su “amenity kit” de Business Class, que fue en colaboración con la reconocida marca francesa “Lancel”.

Durante el Tianguis Turístico 2026, Aeroméxico aprovechó para informar del gran éxito que han tenido con su nueva aplicación, que por el momento ya tienen más de 4.5 millones de descargas, y que mejora la experiencia de viaje al incorporar herramientas para que desde su teléfono móvil puedan realizar su check-in en dos sencillos pasos, así como el gestionar sus itinerarios, escanear documentos de viaje importantes, hacer consulta de sus Puntos Aeroméxico Rewards, que es el programa de lealtad, que permite hacer upgrades, e incluso ya se pueden seleccionar complementos para el viaje.

Este tipo de aplicaciones ayuda al usuario a tener una mayor autonomía y control de su vuelo, así como una experiencia mucho más integrada y ágil para sus clientes, sobre todo estas nuevas generaciones que son las que están empujando estos cambios, de lo físico a lo digital.

El programa de lealtad Aeroméxico Rewards ha tenido también un importante crecimiento; el 38% de los clientes de la aerolínea forman parte del programa de recompensas, esto significa un aumento de 10 puntos porcentuales si lo comparamos con el año pasado, y actualmente tienen un total de 14.4 millones de socios.

Esto es, los miembros de este programa de lealtad crecieron 13%, significando ingresos para la línea aérea en un 22%, y ahora gracias a la nueva app, que es parte de esta evolución digital y los nuevos viajeros digitales se van sumando, de enero hasta ahora, el crecimiento de los clientes vía la aplicación ha aumentado en un 28% de quienes usan sus puntos por esta vía. Todo al alcance de la mano, gracias a la aplicación en el teléfono móvil.

Aeroméxico sigue avanzando hacia la modernidad y por supuesto la consolidación como la línea aérea bandera del país, poniendo el nombre de México muy en alto y sobre todo, pensando en el usuario, en su experiencia y satisfacción, porque en nuestra nación sabemos hacer bien las cosas y Aeroméxico lo sigue demostrando.