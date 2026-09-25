Para entendernos mejor, vamos definiendo algunas cosas. Desde 1999, cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

Fue instaurado con el objetivo de concientizar a los gobiernos, y a la sociedad en general, sobre las consecuencias de este crimen, que consiste en la compraventa y explotación de personas para diversos fines, como el tráfico de órganos, trabajos forzados y, principalmente, la explotación sexual.

En el marco de este día, Volaris, la aerolínea de bajo costo a cargo de Enrique Beltranena, refrendó su compromiso en el combate contra estos terribles delitos, y por decimotercer año consecutivo fue reconocida como “Top Member” de The Code (edición 2026), el programa para el reconocimiento de posibles víctimas, que encabeza ECPAT International, la única red mundial dedicada exclusivamente a erradicar la explotación sexual infantil, que cuenta con 141 miembros en más de 100 países.

La aviación es un área que contribuye a prevenir el delito de la trata de personas, porque es uno de los medios de transporte que los delincuentes utilizan para transportar a sus víctimas.

Volaris lleva ya 13 años combatiendo desde su trinchera este delito que afecta a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Al ser parte de “The Code”, es parte de una iniciativa dentro de la industria de turismo y viajes que se dedica justamente a la prevención de la explotación sexual de menores de edad alrededor del mundo.

Pero no solo es un miembro más, Volaris ha sido reconocida con la distinción más alta que otorga ECPAT International, por demostrar su compromiso de forma activa y sostenida, y este año no fue la excepción, y tuvieron el honor de ser reconocidos como “Top Member de The Code 2026”.

Todo esto es gracias a la capacitación de su personal; una correcta instrucción puede ser la diferencia en la vida de un menor, una lectura bien realizada a tiempo, puede salvarlo, por eso es tan importante.

Para Volaris su compromiso es tal, que cada año capacita a más de 6 mil de sus trabajadores -o “embajadores” como le llaman ellos- para saber por principio de cuentas cómo identificar un posible delito de trata de personas, y posteriormente tener muy claros qué pasos son los que deben seguir para evitarlo.

Ahora, es relevante que sepan que la implementación tanto la capacitación al personal, como la implementación de los protocolos a seguir, durante estos 13 años han contribuido directamente a prevenir la explotación sexual de 28 niñas, niños y adolescentes.

No nos quedemos con la frialdad de las cifras. Quiero insistir en que estamos hablando de vidas humanas, personas que pudieron ser rescatadas a tiempo gracias a la intervención de un personal perfectamente capacitado.

En lugar de “voltear a otro lado”, Volaris prefiere encarar y combatir de frente este terrible delito contra una población vulnerable, como lo son los menores de edad. El reconocimiento obtenido es la mejor constancia de que estar alerta y observar las señales les permite intervenir de forma oportuna e impedir que se cometa un delito.

Tengo que decirlo, en mis épocas de sobrecargo de aviación no existía un protocolo o un programa establecido -como tal- para el combate a la trata de personas; sin embargo, la antigua Mexicana de Aviación nos pedía que fuéramos sumamente observadores con los pasajeros, y aun sin tener todas las herramientas adecuadas, en varios casos se pudo detectar el traslado de víctimas de este delito, quienes fueron auxiliados y rescatados de sus captores, gracias a la intervención del personal aéreo.

En ese orden de ideas, celebro que ya no se haga de forma empírica, como a mí me tocó, sino que ahora se capacite de forma profesional a todos los trabajadores, para que cuenten con todas las herramientas adecuadas a su alcance para combatir este doloroso delito.

Para la coordinadora ECPAT México | The Code, Norma Negrete: “Los esfuerzos de Volaris demuestran que la protección de la infancia y la adolescencia son un componente esencial y viable de la sostenibilidad, con lo que la empresa contribuye a un entorno más seguro y confiable para clientes, comunidades y niñas, niños y adolescentes”.

A su vez, el vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Volaris, Dionisio Pérez Jácome F., precisó: “Para Volaris, este reconocimiento reafirma una convicción que va más allá de cualquier distinción. Ser Top Member de The Code por trece años consecutivos no es una meta que se alcanza y se cierra: es un compromiso que se renueva todos los días, en cada vuelo, con cada Embajador capacitado.

Las 28 historias que hemos ayudado a cambiar en los últimos trece años nos recuerdan por qué este trabajo importa, y nos motivan a seguir fortaleciendo nuestros protocolos, nuestras alianzas y nuestra cultura de prevención”.

Volaris lo tiene muy claro, puede dejar a un lado las distinciones porque para ellos el más grande reconocimiento es el haber podido cambiarle el destino a 28 historias, que hoy pueden contar con una vida muy distinta, gracias a la intervención oportuna.

La red de 145 organizaciones que integran ECPAT International trabaja con muchas comunidades, en más de 115 países alrededor del mundo. Su finalidad es contundente: la erradicación del delito de la explotación sexual en adolescentes, niñas y niños.

El pasado 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; y Volaris aprovechó para hacer un llamado a la sociedad, a la industria turística y a la aviación en general, para que hagan la diferencia y no escatimen esfuerzos; todos pueden ayudar al combate de este delito.

Por ello Volaris, de la mano con Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), además de hacer un fuerte llamado a toda la industria, incorporaron 15 mil manteles a bordo, diseñados con actividades dirigidas sobre todo a los más pequeños, para ayudarles a reconocer cuál es su espacio personal así, como a identificar de forma clara situaciones que deben rechazar si les generan incomodidad. Es una iniciativa que pretende hacerlos partícipes, y se den cuenta en el caso de ser víctimas de este delito.

Esa es una parte muy delicada, de la que se aprovecha la gente que se dedica a traficar con seres humanos para su posterior explotación sexual; muchas veces las víctimas de este delito no se dan cuenta de ello, por eso es importante comenzar por que las infancias sepan que pueden serlo y cómo detectar las señales.

Felicito ampliamente a Volaris por no cejar en la lucha contra este delito, y por lo expresado por el propio Enrique Beltranena:

“En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes.

Cada año capacitamos a más de 6 mil embajadores para identificar y actuar ante posibles casos de trata y explotación sexual comercial, fortalecemos protocolos con aliados como Grupo Aeroportuario del Pacífico e impulsamos acciones para reconocer señales de alerta y saber cómo responder.

Este compromiso ha contribuido a cambiar el destino de 28 niñas, niños y adolescentes y nos ha permitido ser reconocidos, por decimotercer año consecutivo, como Top Member de The Code por ECPAT International.

Porque reconocer una señal, y no dejarla pasar, puede cambiar el rumbo de una vida.

#OjosEnElCielo”