Antes de hablar de estas nuevas rutas , les platico una breve historia: cuando yo trabajaba como sobrecargo, había un sistema de vuelo que se llamaba “6x4”, esto es, se volaba seis días seguidos para luego descansar cuatro, ¡pero! a diferencia del sistema “normal”, en el 6x4 no podías elegir los destinos; ibas a donde te mandaran.

Me encantaba ese sistema, porque para ser honesta, me estresaba tener que escoger la “secuencia” de un mes de vuelos, como le llamábamos en la antigua Mexicana de Aviación, (“rol” para la gente de Aeroméxico). Dentro de los destinos del “6x4”, estaban los que la aerolínea hacía al Caribe.

Cubríamos diferentes vuelos, unos saliendo de Ciudad de México, y otros de Cancún; incluso algunos desde los Estados Unidos, para ir a destinos como Punta Cana, Aruba, Santa Lucía, Curazao (cuya arquitectura es igualita a la de Ámsterdam), Santo Domingo, Puerto Rico, La Habana, Camagüey, Varadero, Holguín, Saint Kitts and Nevis, Nassau y Kingston. Como pueden ver, éramos los reyes del Caribe.

Pero una vez que nos sacaron del mercado, allá por el 2010, estos destinos quedaron abandonados; por eso hoy celebro que la aerolínea bandera, Aeroméxico, anuncie que va a ampliar su oferta, justamente en el área del Caribe.

Ahora sí, hablemos de esta gran noticia. A partir de marzo del 2027 la aerolínea del caballero águila comenzará a operar dos nuevas rutas: una con destino a Jamaica y la otra a las Bahamas.

A través de un comunicado informaron que estos nuevos destinos estarán saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con destino a Nassau, en las Bahamas, y el otro a Montego Bay, en Jamaica, y arrancan un poco antes del inicio oficial de la Semana Santa.

Tengo que decirlo, dentro de la aviación, la Semana Santa es la siguiente temporada alta después de la temporada invernal. Por eso es atinadísimo comenzar a calentar motores, ya que ambos destinos valen muchísimo la pena. De verdad, si no han ido, les recomiendo que los pongan en su lista de pendientes. Yo sé que suena exótico, pero revisen los precios, y puede salir igual -o hasta más barato- que ir a Cancún.

Para Aeroméxico estas nuevas rutas, además de fortalecer la conectividad de la línea aérea, brindan a sus pasajeros más opciones para volar a una zona espectacular: el Caribe.

Se tiene planeado que el destino a Montego Bay arranque el 18 de marzo, y al día siguiente (19 de marzo) comience el vuelo a Nassau. Cada una de estas dos nuevas rutas tendrán una oferta de tres vuelos semanales.

Los vuelos a Montego Bay, saldrán del AICM los días jueves, sábado y domingo a las 09:20 de la mañana, para estar aterrizando a las 14:00 horas, y el regreso, los mismos días, pero saliendo de Montego Bay a las 15:15 horas para llegar al AICM a las 18:20 de la tarde.

Y en el caso del destino a Nassau, el avión saldrá los días viernes, sábado y domingo a las 09:10 de la mañana, para aterrizar a las 15:00 de la tarde, y el regreso los mismos días, saliendo de Nassau a las 16:15, para llegar a la Ciudad de México a las 18:30 horas.

El vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, comentó que: “La incorporación de Jamaica y Las Bahamas a nuestra red de rutas en el Caribe refleja el compromiso que mantenemos por ofrecer a nuestros clientes más opciones de viaje hacia destinos de clase mundial. Estas nuevas rutas brindarán a los pasajeros acceso directo a una extraordinaria oferta turística, gastronómica y cultural, al tiempo que fortalecerán nuestra conectividad desde la Ciudad de México”.

Hay que decirlo fuerte y claro, la incorporación de estas nuevas rutas a Nassau y a Montego Bay, dejan clara la intención de fortalecer la presencia del caballero águila en el Caribe, pues se suman a otros destinos que ya tiene, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, en República Dominicana, así como los vuelos a “La Ciudad de las Columnas”, como llamaba el escritor cubano Alejo Carpentier a La Habana.

Gracias a la incorporación de estos dos nuevos destinos, Aeroméxico estará ofreciendo 4 mil asientos a la semana con 27 frecuencias en el área del Caribe. Y hay que decirlo con todas sus letras: el potencial turístico de la zona del Caribe es simple y sencillamente increíble.

Playas de ensueño, con arena blanca y el mar de color turquesa; una oferta gastronómica excelsa, con mariscos fuera de este mundo y una riqueza cultural impresionante. Son muchísimas las opciones de turismo: de descanso, familiar, y de aventura. De verdad, es una gran oportunidad que Aeroméxico sume a su oferta estos dos destinos.

Los vuelos serán operados en aviones Boeing 737MAX8, que tienen una capacidad de transportar a 166 pasajeros, en dos clases: turista y “Clase Premier”, además de contar con acceso a WiFi, sistema de entretenimiento, así como servicio a bordo.

Dado que las negociaciones con los gobiernos correspondientes están más que avanzadas, la venta de boletos a estos nuevos destinos ya está disponible. Si no conocen el Caribe, es el momento de agendar un espacio y darse la oportunidad de volar con Aeroméxico.