Una característica de la operación de las aerolíneas de bajo costo, es usar diferentes HUB´s, es decir, varios aeropuertos desde donde inician y terminan sus vuelos. En México así lo hace Volaris , por ejemplo, y con esto impulsa la conectividad de dichas regiones, y evita centralizar los vuelos en el aeropuerto de la capital del país.

Esta bajocostera, fundada en 2004, hoy está de manteles largos, pues se ha consolidado en uno de los HUB´s donde opera: el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL). Volaris oferta 65 destinos saliendo de la Perla Tapatía y más de 100 vuelos diarios, sobre todo conectando a México con Estados Unidos.

A través de un comunicado nos informa que lanzará tres nuevas rutas que a partir del próximo 15 de octubre que conectarán a Guadalajara con destinos como Boston, Nashville y Raleigh-Durham, en los Estados Unidos.

Volaris refuerza así la conectividad con tres ciudades cuya importancia es considerable. Primero Raleigh-Durham que se destaca por ser un enclave tecnológico y en materia de investigación en el área de la Costa Este; Boston es una ciudad que forma parte de la historia fundacional de los Estados Unidos, y sede de instituciones académicas como el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Y qué decir de Nashville en Tennessee, que además de tener al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, es la cuna de la música country; como dato adicional les comento que las autoridades norteamericanas ya están en proceso para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA), y ponerle el nombre de la recién fallecida artista Dolly Parton, cantante, escritora, actriz y activista.

En Estados Unidos también están emocionados por estas nuevas rutas de Volaris, y así lo dejó ver el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Raleigh-Durham, Michael Landguth, quien expresó: “El vuelo sin escalas a Guadalajara operado por Volaris conectará dos centros dinámicos e innovadores y generará nuevas oportunidades para los negocios, la colaboración y el crecimiento […]Asimismo, fortalecerá los vínculos entre nuestras vibrantes comunidades al facilitar que los viajeros de la región del Research Triangle, en Carolina del Norte, visiten a familiares y amigos”.

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville, Doug Kreulen, dijo: “La llegada de Volaris a Nashville marca un hito importante en la expansión de nuestro servicio internacional para la región de Middle Tennessee. Esta nueva ruta sin escalas a Guadalajara ofrece a nuestros viajeros acceso directo a uno de los centros culturales y económicos más importantes de México, además de conexiones convenientes a destinos clave en todo el país y más allá, a través del hub más grande de Volaris.

A medida que crece la demanda de viajes internacionales, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer a los pasajeros opciones prácticas y valiosas; esta alianza con Volaris refleja esa misión. Nos entusiasma ver prosperar esta ruta y seguir fortaleciendo la conectividad internacional para satisfacer las necesidades de nuestra región”.

Ahora, tomemos en cuenta que estas nuevas rutas se suman a las que ya se anunciaron previamente, una a Atlanta, Georgia (ATL), que es la puerta de entrada al sureste norteamericano, y es la capital del estado, donde está la enorme empresa Coca Cola; y otra ruta al Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles (IAD), que también empezará operaciones a partir del 1° de octubre, ambos destinos ideales para disfrutar esta temporada de otoño que está por entrar.

Por supuesto, México no se queda atrás, y Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, declaró: “Con la apertura de cinco rutas, Volaris fortalece la conectividad de Jalisco hacia Estados Unidos, mediante conexiones directas a ciudades estratégicas como Washington, Atlanta, Raleigh, Boston y Nashville. Esta expansión representa un avance importante para el estado, porque acerca nuestros destinos a puntos clave y amplía las opciones de conexión directa hacia uno de nuestros principales mercados internacionales”.

Tras 15 años de estar operando en el vecino país, Volaris ha alcanzado a tener presencia en 28 ciudades estadounidenses. Aunado al fortalecimiento del HUB en Guadalajara, la aerolínea deja ver que traen una estrategia bien marcada para conectar tanto a familias, impulsar los viajes de placer y por supuesto contribuir tendiendo puentes para quienes hacen negocios.

En opinión del vicepresidente ejecutivo, comercial y de operaciones de Volaris, Holger Blankenstein: “Guadalajara es uno de los pilares de nuestra estrategia de conectividad. Desde aquí estamos extendiendo nuestras alas hacia nuevas ciudades de Estados Unidos para que nuestros clientes puedan viajar más, conocer nuevos destinos, visitar a sus seres queridos y aprovechar nuevas oportunidades, siempre con tarifas accesibles, vuelos directos y la calidad de servicio que caracteriza a Volaris”.

Como les había comentado estas rutas se suman a las siguientes que iban a empezar en diciembre, pero Volaris tomó la decisión de comenzar a operarlas a partir del 1° de octubre, las cuales son:

Querétaro ( QRO ) – Las Vegas ( LAS )

) – Las Vegas ( ) Puebla ( PBC ) – Chicago O’Hare ( ORD )

) – Chicago O’Hare ( ) Guadalajara ( GDL ) – Washington Dulles ( IAD )

) – Washington Dulles ( ) Guadalajara (GDL) – Atlanta (ATL)

Los horarios y precios se pueden consultar directamente en su página, su app oficial y como parte de la promoción por el lanzamiento de estos vuelos las tarifas en rutas internacionales comienzan a partir de los 90 dólares; es una super oportunidad que no pueden dejar atrás.

¡Enhorabuena a Volaris! por ese crecimiento, y quiero aprovechar el espacio para hacer un reconocimiento público a la tripulación del vuelo 3256, que mostró todo su profesionalismo ante una emergencia médica, dejando en claro la importancia de una correcta comunicación entre cabina de pilotos y pasajeros.

Reconocemos al capitán Arturo Alvarado Montoya, al copiloto Gabriel Isaac Mercado Sánchez y a los miembros de la tripulación de cabina, Dakmara Trujillo Colón, Luis Ángel Martínez Ramírez, Cecilia Berenice Vixta Ledesma y Paulina Gabriela Trejo Sánchez.