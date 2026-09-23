La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que un tramo del tren AIFA-Pachuca podrá ser inaugurado en 2027, pues además hay un avance favorable en este.

Conforme al proyecto ferroviario por el Segundo Informe, se conoce que el tren AIFA-Pachuca contempla una ruta de 15 trenes eléctricos elaborados por CRRC Zhuzhou Locomotive, una empresa china.

Claudia Sheinbaum cree que un tramo del tren AIFA-Pachuca será inaugurado en 2027

Con la construcción con un banderazo inicial en marzo de 2025, Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera del pueblo de hoy 23 de septiembre de 2026, que un primer tramó podría ser entregado el próximo año.

La mandataria compartió que el tren México-Pachuca que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca, tiene un avance del 45%.

Ante ello, celebró que tras consultarlo, podría haber un banderazo inicial en 2027. Sin embargo, aclaró que aún no es certero y que solo sería la inauguración de un tramo del tren.

Asimismo, apuntó que lo mismo pasará con el tren CDMX-Querétaro en el 2027.

El proyecto de los trenes en el gobierno de Claudia Sheinbaum, conlleva la compra de este medio eléctrico a la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive.

En lo que respecta al tren AIFA-Pachuca, este tendrá 15 trenes eléctricos con una capacidad de transportar a 893 pasajeros cada uno.

Sumado a que estos son menos contaminantes, los trenes tienen Wifi, iluminación LED, detección de incendios, señalización digital, radiotelefonía, entre otros detalles tecnológicos de vanguardia.