En los premios “Skytrax World Airline Awards 2026”, la aerolínea bandera canadiense Air Canada ganó el premio a “Mejor Aerolínea de Norteamérica”, y la verdad es que nos da muchísimo gusto.

Esta es la segunda ocasión -de forma consecutiva- que Air Canada es reconocida con este premio, pero es la décima vez que lo gana desde 2010. Y es que los premios que otorga Skaytrax se hacen con base en encuestas de satisfacción a los pasajeros, que son millones alrededor del mundo; son los propios usuarios quienes califican a las aerolíneas por el servicio recibido.

En esta ocasión, Air Canada recibió -por tercer año consecutivo- el reconocimiento por el “Mejor Servicio de Alimentos en Sala de Clase Ejecutiva a Nivel Mundial”, premio obtenido por Air Canada Signature Suite de Toronto, una sala de preembarque diseñada exclusivamente para sus clientes que viajan en la cabina Signature Class.

También fue reconocida con los siguientes premios: Mejor Sala VIP de Clase Ejecutiva de Norteamérica, Mejor Tripulación de Cabina en Canadá y Mejor Servicio de Catering a Bordo en Cabina Economy de Norteamérica.

Ahora, es importante que sepan que para la aviación, la región de Norteamérica solo comprende a dos países: a los Estados Unidos y Canadá. Y hay que decirlo, si hay algo que “le falla” a la aviación gringa son precisamente los servicios que otorga.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, mi hipótesis es que tras la desaparición de PanAm (1991), la aviación de los Estados Unidos cayó en una espiral de deficiencia en atención al cliente, y con ello borró de sus operaciones el glamour de volar.

Por eso no sorprende en lo absoluto que la aerolínea canadiense haya sido tan reconocida, pues a diferencia de los vecinos gringos, saben la importancia que tiene la satisfacción del cliente. En esta ocasión Air Canada se ubicó en el número 17 de las 100 mejores aerolíneas a nivel mundial durante el 2026; y resalto, fue la única norteamericana en ubicarse dentro del Top 20.

Entre los servicios que se pueden ofrecer a bordo de una aeronave, hoy es básico el WiFi gratuito, y el de Air Canada es de alta velocidad, proporcionado por la empresa Bell, el mayor proveedor del país de la hoja de maple. Además, cuenta con una aplicación móvil con múltiples funciones, y si a eso le añaden bebidas de cortesía en todos sus vuelos como vino y cerveza, botanas premium, y un excelente sistema de entretenimiento, sin olvidar la atención de la tripulación, de verdad que marca toda la diferencia; por eso creo que la experiencia termina por ser redonda.

Otra gran ventaja es que Air Canada ha renovado sus salas VIP, e invertido para tener nuevos salones, simplificando su acceso. Eso sin contar que su programa de lealtad “Aeroplan” ha sido galardonado., con el -con una sola reserva- se pueden gestionar los boletos de transporte aéreo y terrestre que el pasajero necesite.

Air Canada cuenta con un equipo que ha causado mucho interés, nos referimos al avión de la fabricante francesa Airbus, el A321XLR (Extra Long Range, o sea de extra largo alcance), de pasillo único, que puede utilizarse para viajes largos e intercontinentales.

El vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Air Canada, Mark Nasr, declaró tras recibir estos premios: “Nos sentimos muy orgullosos de ser nombrados la Mejor Aerolínea de Norteamérica.

En nombre de los 40,000 colaboradores de Air Canada alrededor del mundo, agradecemos a nuestros pasajeros por su confianza, lealtad y por elegir volar con nosotros. Este reconocimiento es especialmente significativo porque refleja la opinión de las personas que viven de primera mano nuestros productos y servicios.

Este premio pertenece a nuestro equipo, cuyo profesionalismo, dedicación y genuino compromiso hacen posibles momentos de hospitalidad excepcional a lo largo de nuestra red global. Me honra aceptar este reconocimiento en su nombre y agradecerles por su dedicación por seguir elevando la experiencia de nuestros pasajeros”.

Las aerolíneas se han dado cuenta que, en la actualidad, contar y ofrecer -por ejemplo- las salas VIP, refuerza su presencia y preferencia ante los usuarios, quienes disfrutan de un espacio exclusivo, atención personalizada y si a eso le añadimos una carta interesante de alimentos, se echan a más de la mitad de los pasajeros a la bolsa.

Por eso ahora Air Canada celebra su premio como el Mejor Servicio de Alimentos en Sala de Clase Ejecutiva a Nivel Mundial, que ofrece en sus salas “Signature Suite” que son utilizadas por sus pasajeros internacionales como en los aeropuertos de Toronto (YYZ) y Vancouver (YVR), donde se ofrecen platillos de temporada, de inspiración local de la comida canadiense.

Cuentan con una cuidadosa selección de vinos, tanto de etiquetas canadienses (ellos hacen un ice-wine bien interesante), así como una carta de mixología donde los pasajeros pueden disfrutar de “tragos coquetos” elaborados con bebidas premium.

Por lo tanto, aprovechen que acaba de entrar el otoño, que es la época ideal para disfrutar de la celebración del “Dia de Acción de Gracias” pero en versión canadiense.

Para nuestros socios canadienses este evento aconteció por allá de 1578, cuando Sir Martin Frobisher y su tripulación “celebraron” haber llegado a lo que hoy se conoce como Nunavut, pero cuenta la leyenda que tal vez este festejo sea de tiempo más atrás, cuando las naciones originarias de Canadá se reunían al final de la cosecha, para dar las gracias porque ese año fue abundante.

Y esa versión no suena para nada descabellada, y que después la adoptaron quienes llegaron a dichas tierras, por eso el Parlamento Canadiense estableció el segundo lunes de octubre como día para dar las gracias desde 1957.

Así que, he aquí una gran oportunidad de comprobar por ustedes mismos el servicio que brinda Air Canada, mientras se dan una escapada a la tierra de la hoja de maple. Felicidades a la aerolínea por esos reconocimientos, bien merecidos.