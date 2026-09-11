La aerolínea de bajo costo que encabeza Juan Carlos Zuazua acaba de anunciar la interconexión tamaulipeca de dos de sus ciudades: Nuevo Laredo y Tampico.

Buscando fortalecer la conectividad del estado y sus habitantes, Viva ha decidido tender un puente entre ambos destinos. Con esta nueva ruta los pasajeros tendrán la oportunidad de ir a conocer y vacacionar, visitar familiares o establecer lazos ¿y por qué no? hacer negocios; Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza y Tampico es un importante puerto marítimo.

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, declaró ante este nuevo anuncio:

“Siempre decimos que unidos somos más fuertes y podemos tener mejores resultados. Ese gran impulso para mantener conectado a Tampico se está convirtiendo en una realidad. Cada ruta nueva representa más que un vuelo; representa la posibilidad de acercar personas, empresas, inversiones y oportunidades. Por eso celebramos que Tampico siga sumando conexiones y que podamos trabajar de la mano con las aerolíneas, las autoridades y el sector turístico”.

Para Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa de Viva:

“Este nuevo puente aéreo entre dos de los destinos más importantes en Tamaulipas es prueba de nuestro compromiso con seguir reforzando la conectividad en el noreste del país. Con esta ruta, estamos abriendo nuevas oportunidades para que la gente del estado pueda vacacionar, reconectar con sus familiares y aprovechar oportunidades de negocios. Todo esto con el boleto de avión más poderoso del país y las tarifas más competitivas del mercado”.

Yo leo la noticia, y veo que este vuelo ¡es un combo padrísimo!, tanto para quienes viven en la frontera y quieran pasar -por ejemplo- un fin de semana relajándose en la playa Miramar, y su característica que todavía conserva: es una playa virgen a tan solo 30 minutos de Tampico.

Viva anuncia ruta de Tampico a Nuevo Laredo (Especial)

Además, son de agradecerse el ambiente de puerto que tiene la ciudad y la gastronomía -de la que ya les hablé en otra ocasión-; su jaiba es la reina, y se come no delicioso, sino lo que le sigue. Y tiene otro plus, para quienes les gusta la historia, esta ciudad fue la cuna de la aviación, allá por los años veinte del siglo pasado.

Y por el otro lado, la gente de Tampico tendrá la oportunidad de ir a Nuevo Laredo, y cruzar la frontera para hacer “shopping” en Laredo, Texas. Es toda una experiencia; imaginen ustedes, a mi abuela (viviendo en Monterrey) le gustaba hacer su shopping en Austin, Texas, ahora con la conectividad aérea, eso es mucho más fácil. Y no lo vamos a negar, ¿a quién no le gusta ir a comprar ciertos productos en los Estados Unidos? ¡allá son más baratos!

La pregunta del millón: ¿y para cuándo empiezan estos vuelos? Pues en una fecha más que magnífica: el 14 de noviembre, y va a estar operando con dos frecuencias semanales, saliendo los días martes y sábado.

Saldrá de Tampico a las 07:50 de la mañana, para estar aterrizando en Nuevo Laredo a las 09:00, un horario ideal, incluso para empezar el día desayunando por allá; y el regreso lo tienen programado a las 09:40 de la mañana saliendo de Nuevo Laredo para llegar a Tampico a las 11:00 de la mañana.

Es importante destacar que, con esta nueva ruta, Viva estará sumando seis vuelos que salen desde Tampico. Los destinos son: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Cancún, Monterrey, Villahermosa, y también a Guadalajara con escala exprés en el AIFA, esto es, los pasajeros no tienen que bajar del avión.

Y bueno, dentro del estado de Tamaulipas Viva ofrece más vuelos: cinco rutas saliendo de Reynosa, otra más saliendo de Matamoros y ahora tres saliendo de Nuevo Laredo. Son 14 rutas saliendo y entrando.

Actualmente Viva es la aerolínea de bajo costo que más operaciones mantiene dentro del estado de Tamaulipas. En lo que va del 2026 ha transportado a más de 500 mil pasajeros en rutas que entran y salen del estado. Y no olvidemos que estas cifras son solo relativas al movimiento y tráfico de pasajeros, pero también lleva carga “en la pancita” de sus aviones.

Eso la convierte en un actor más para el desarrollo económico en todas las ciudades del estado que conecta. Nos da muchísimo gusto que la línea aérea siga creciendo y fortaleciéndose, pues “el sol sale para todos”.

No puedo cerrar esta columna sin antes externar con respeto, sinceras condolencias al CEO de Viva por el sensible fallecimiento de su padre, Don Fortunato Zuazua Zertuche. Trascendió, y ahora vuela más alto, decimos en la aviación.