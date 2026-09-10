Ahora sí, ¡ya es oficial! En una columna anterior les adelanté que la ruta de México a Milán estaba en su etapa final de aprobación, pero ahora ya es un hecho. Pero deben saber que no es la única ruta que Aeroméxico planea agregar a las que ya tiene, pues también estrenará la ruta Guadalajara-París para el próximo año.

La aerolínea del caballero águila sigue creciendo, y su director, el Dr. Andrés Conesa y su equipo lo están haciendo con pasos firmes y decididos. Ellos vienen analizando desde hace años cuáles son las mejores opciones para volar y seguir conectando a México con el mundo.

Este tipo de decisiones no se improvisan, sino que detrás hay un trabajo impresionante: múltiples citas, acuerdos, reuniones con negociaciones interminables, revisión de legislaciones aeronáuticas y laborales, cálculos actuariales y proyecciones a corto, mediano y largo plazo, análisis de estudios climatológicos, etc., todo para poder culminar en la apertura de una nueva ruta; hago mucho hincapié en este proceso, porque la gente tiene la falsa creencia que solamente con un mensaje de WhatsApp -ya ni siquiera una llamada telefónica- se pactan las rutas.

A veces una línea aérea necesita años para generar una nueva ruta. Por eso en este espacio queremos reconocer todo el esfuerzo invertido para que hoy Aeroméxico pueda anunciar dos nuevos destinos, que se suman a los ya existentes.

Actualmente la aerolínea bandera cuenta con la mayor oferta de viajes para ir a Europa. Entre las rutas permanentes y las estivales (que solamente operan durante una temporada específica), para el próximo verano serán más de 75 vuelos semanales, una cifra nada despreciable.

Hablemos de la ruta Guadalajara (GDL) - París (CDG). La finalidad es el fortalecimiento de la conectividad entre las principales ciudades del país y Europa, y desde ahora sabemos que es un gran acierto operar esta ruta de manera directa saliendo de la Perla Tapatía.

Les explico, hace muchos años, la política con la que se regían las aerolíneas era concentrar los vuelos en un solo punto, conocido como HUB; entonces la gente que vivía fuera de la Ciudad de México forzosamente tenía que comprar un boleto de avión a la capital del país, y desde ahí tomar el vuelo con el destino elegido.

Todos los vuelos salían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero los tiempos han cambiado; ahora lo que se busca es acercar a las principales ciudades del país aquellos vuelos que conecten directamente con destinos importantes, como lo son las ciudades europeas.

Además de optimizar los viajes de placer, estos vuelos servirán a la gente que hace negocios, pues se estrecharán lazos, y la industria jalisciense -y toda la zona de El Bajío- se verá sumamente beneficiada con este vuelo.

Las operaciones de este destino inician el 13 abril del próximo año, con tres frecuencias semanales, y se convertirá en la segunda conexión sin escalas que tiene Aeroméxico entre la Perla Tapatía y el Viejo Continente. Guadalajara ya tiene un vuelo directo a Madrid, y ahora suma el de París. Con esto ambos destinos fortalecen sus lazos, tanto en intercambio comercial, como cultural y de turismo.

Este nuevo vuelo representa que Aeroméxico hará 13 vuelos semanales entre México y Francia en la próxima temporada de verano, alcanzando un hito dentro de la aerolínea: tener la mayor oferta histórica de vuelos a la capital francesa, antes conocida como “Lutecia” por Ásterix y Óbelix, los personajes de René Goscinny.

Ambas capitales, Guadalajara y París, tienen mucho que ofrecer, tanto por su riqueza cultural, como su gastronomía e historia. La Perla Tapatía es la tierra del mariachi, de las tortas ahogadas, la birria y el tequila, pero también el lugar del Hospicio Cabañas, ahora conocido como “Museo Cabañas”. De niña yo me perdía en sus pasillos durante horas, y qué decir del Palacio de Gobierno o del Museo Regional de Guadalajara, solo por mencionar algunos edificios icónicos.

También es importante darse una vuelta por su Plaza de Armas, o visitar el Teatro Degollado, que me trae infinitos recuerdos, pues ahí me tocó ver varias óperas de niña; inolvidables el Templo Expiatorio y el Mercado de San Juan; y por supuesto no pueden faltar las visitas al lago de Chapala, Tlaquepaque y Tonalá.

La superficie de Guadalajara es mucho más grande que la del municipio central de París; sin embargo, la capital francesa tiene muchas atracciones: desde Notre Dame, pasando por Sacré-Cœur, Montmartre, Saint-Germain-des-Prés, el Museo de Louvre, Musée d’Orsay; pueden visitar la casa del gran Víctor Hugo si son amantes de la literatura, y comer en el barrio latino. En fin, tantas cosas que se pueden hacer en la capital “de la luz”.

Y también por supuesto, con el nuevo destino en Italia, Aeroméxico tendrá dos rutas: una a Roma y otra a Milán. El nuevo vuelo saliendo de la Ciudad de México (MEX) con destino Milán (MXP) comenzará a operar el 28 de marzo, con cuatro frecuencias semanales.

Aeroméxico ahora tendrá diez vuelos directos semanales a Italia. La nueva ruta a Milán está pensada para acercar más a México con “el país de la bota” y viceversa. Milán, al norte de Italia, es conocido por su gran patrimonio cultural y es ideal tanto para el intercambio turístico como de negocios, ya que Milán además de ser conocida como la “capital de la moda”, también es el centro financiero y económico de Italia; concentra el mercado de valores del país, y es sede de no pocas firmas de renombre internacional.

El vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, precisó: “Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico. La incorporación de Guadalajara–París y Ciudad de México–Milán fortalece nuestra red, ofrece a los clientes más opciones de viaje y consolida aún más nuestra posición como la aerolínea líder entre México y Europa”.

Aeroméxico, al ser miembro de SkyTeam, tiene todo el respaldo de una de las tres alianzas de aerolíneas globales más grandes del mundo. Gracias a esta alianza, los pasajeros de la aerolínea del caballero águila pueden viajar a más destinos dentro de Europa, e incluso a África, Medio Oriente y Asia.

Veamos cómo quedaron los itinerarios de vuelo, y les recomiendo a mis lectores que aprovechen famosa “venta azul” que tiene Aeroméxico para adquirir de una vez sus boletos, y más adelante viajar a estos nuevos dos destinos.

Pueden salir de Guadalajara los días martes, viernes y domingo a las 13:55 para llegar a París a las 09:25 del día siguiente. Y el regreso saliendo de París los días lunes, miércoles y sábado a las 11:40 para estar aterrizando en la Perla Tapatía a las 16:40 de la tarde.

Y en el caso del vuelo a Milán, este saldrá de la Ciudad de México los días martes, jueves, sábado y domingo a las 22:25 para estar aterrizando en Milán a las 18:20 del día siguiente; y el regreso está programado para salir de MPX los días lunes, miércoles, viernes y domingo a las 23:05 horas para estar llegando a MEX a las 4:00 de la madrugada del día siguiente.

Tengan en cuenta que cuando se viaja a Europa se “pierde” un día, pero al regreso lo “recuperan”, así que ya están informados de cuáles son las nuevas ofertas para el próximo año por parte de nuestra aerolínea bandera, que sigue poniendo el nombre de México muy en alto.