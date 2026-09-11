Meylin Zuñiga, la pareja de Carin León, explotó contra todo lo que se está inventando por el concierto cancelado del cantante en Sphere de Las Vegas en Estados Unidos.

La modelo cuestionó que si Carin León hubiera decidido subir al avión y entonces hubiera resultado que “el artista ya no está” y ahí si sus fans hubieran llorado y no “coreado groserías” por el show cancelado.

Novia de Carin León defiende la cancelación del concierto en Sphere de Las Vegas

Carin León explicó que dos aviones privados a los que recurrió para llegar a Sphere en Las Vegas, tuvieron fallas mecánicas, por lo que tuvo que cancelar su show del 10 de septiembre de 2026.

Sin embargo, debido a fotografías que se compartiendo de Carin León con Meylin Zuñiga de un día anterior, sus fans cuestionaron que se hubiera ido de Las Vegas sabiendo que tiene conciertos consecutivos e incluso acusando que seguramente estaba de fiesta.

Ante ello, la novia de Carin León, Meylin Zuñiga, excusó diciendo que su regresaron a Hermosillo fue porque tienen familia y debían cumplir con sus obligaciones con los hijos de la modelo.

Meylin Zuñiga habla sobre la cancelación del concierto de Carin León en Sphere. (@meylinzuniga )

Sin embargo, en medio de las explicaciones, Meylin Zuñiga estalló abogando por la nula empatía de los fans al cantante ante el hecho que pudo haber terminado en un accidente aéreo.

“Haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está (...) Ahí si hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’? (sic)” Meylin Zuñiga, modelo.

Meylin Zuñiga habla sobre la cancelación del concierto de Carin León en Sphere. (@meylinzuniga )

Incluso, para compartir todas las formas en que intentaron que Carin León llegara a Las Vegas para un concierto “tan importante”, dijo que pidieron ride para que solo él pudiera abordar un avión, pero no accedieron.

Finalmente, la novia de Carin León cerró su mensaje recordando los conciertos del cantante para el 11, 12 y 13 de septiembre en Sphere, llamando a los fans que irán a “celebrar la vida” y agradeciendo “hoy mi familia duerme completa”.