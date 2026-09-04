Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus superaron el filtro antimonopolio en Estados Unidos para su fusión, por lo que ahora podrán avanzar con la conformación del Grupo Más Vuelos.

Con la resolución de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los efectos de esta alianza pasarán a ser analizados y aprobados, de ser el caso, por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México.

De acuerdo con las previsiones de Volaris y Viva Aerobus, la resolución de la CNA se conocería antes de que termine el 2026.

Avión de Volaris (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué es Grupo Más Vuelos, alianza entre Volaris y Viva Aerobus?

En diciembre de 2025, las empresas Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas, bajo una estructura de sociedad controladora llamada Grupo Más Vuelos.

De acuerdo con sus creadores, esta alianza tiene por objetivo:

Crecimiento de la aviación a bajo costo

Reducir costos

Fortalecer su posición financiera

Ampliar la conectividad aérea

Si se aprueba, el Grupo Más Vuelos controlará más de tres cuartas partes del mercado aéreo nacional y el 27% del mercado aéreo binacional entre México y Estados Unidos.

Aunque la autoridad antimonopolio de México podría aprobar la fusión con ciertas reservas, todavía no se sabe cuáles serían las condiciones necesarias para la creación de la nueva empresa.

Avión de VivaAerobus (Especial)

CNA ya tiene fecha para definir alianza de Volaris y Viva Aerobus

La CNA resolverá antes de que concluya 2026 la situación de la alianza entre Volaris y Viva Aerobus, luego de que Estados Unidos autorizó la operación que dará origen a Grupo Más Vuelos.

La FTC otorgó la terminación anticipada del periodo de espera previsto en la Ley Hart‑Scott‑Rodino, lo que permitió a ambas aerolíneas avanzar en el proceso.

Con esta autorización, las compañías mexicanas ahora dependen del análisis de la CNA, que evaluará los efectos de concentración en el mercado aéreo nacional.