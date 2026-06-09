La cita para el vuelo inaugural de la nueva Mexicana de Aviación fue el día 4 de junio a las 3 de la tarde. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estuvieron presentes la presidenta municipal del puerto de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, el director jurídico y representante legal del AIFA, Mtro. Eleazar Ramírez Espíndola; la directora general de Innovación del Producto Turístico del Gobierno de México, Marcela Camacho; la titular del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, Aída Patricia Pérez Pérez, y por supuesto el director de la aerolínea, el general Leobardo Ávila Bojórquez.

Esta nueva ruta es la número 15 que la aerolínea opera con la nueva flota Embraer 190E/195E, aviones de última generación de esta fabricante brasileña que son ideales para el tipo de aviación regional, con la que actualmente laboran.

Además de ser sumamente silenciosos debido a sus motores -tanto a lo interno como a lo externo-, este tipo de aviones son muy cómodos para viajar, con una configuración de filas de 2 asientos de cada lado, elimina el asiento “de en medio”, ese que suele ser polémico porque por lo general la gente prefiere pasillo o ventanilla.

Quiero resaltar que me invitaron al vuelo inaugural, y como sobrecargo de la antigua Mexicana que fui, observo todo a detalle, y por supuesto quiero aprovechar para que hablemos de la seguridad aérea.

Y es que la seguridad en vuelo es uno de los puntos más importantes dentro de una aerolínea; el personal debe estar debidamente capacitado para cualquier emergencia a bordo que se llegue a presentar, para lidiar con pasajeros disruptivos e incluso para infundir confianza a la gente que le da miedo volar.

Una vez más pude comprobar -y lo digo con conocimiento de causa- que el personal de Mexicana de Aviación cuenta con lo más altos estándares en materia de seguridad aérea.

En el vuelo de ida me tocó un asiento en salida de emergencia, por lo que la sobrecargo de manera afable nos preguntó a los cuatro pasajeros si estábamos dispuestos a ayudar en caso de una emergencia con la apertura de las ventanillas y no se retiró del lugar hasta que obtuvo una respuesta afirmativa, de forma verbal e inequívoca de cada uno de nosotros, tal y como lo marcan los protocolos y manuales.

Esto es, no se trata de solamente preguntar de forma mecánica a los pasajeros si están dispuestos a ayudar en una emergencia, sin esperar respuesta, o peor aún dar por sentado que sí te van a ayudar; este tema es muy serio y se debe de contar con una respuesta sea positiva o negativa de forma verbal de cada uno de los pasajeros que están sentados en salida de emergencia.

Ojo, no estamos obligados a responder afirmativamente; si algún pasajero no quiere o no puede colaborar, se procede de manera diferente, pero es materia de otra columna.

En este caso que les narro, la compañera llegó preguntando sí todos hablábamos español, porque este mismo procedimiento se tiene que repetir si alguien habla inglés. Desconozco quién esté dando el adiestramiento, pero merece una enorme felicitación, por hacerlo -como decimos en el medio- “by the book”. No saben cómo aprecio a quienes siguen todos y cada uno de los lineamientos, porque hacen más segura la operación del vuelo.

Esto viene a colación porque no faltan los chistosos en redes sociales que creen que Mexicana vuela en aviones viejos, e incluso deducen que se contrata a la gente, no por conocimiento, sino por “lealtad” a la 4T. ¡Falso!

Como si la aerolínea no fuese de todos los mexicanos y solamente le perteneciera al partido gobernante en turno. La nueva empresa tiene como finalidad cumplir con una importantísima labor social, que es la de conectar al país, y más ahora que seguimos con un déficit en la cobertura de rutas, debido a las quiebras de líneas aéreas como Interjet, Aeromar y recientemente Magnicharters.

Se requiere seguir conectando al país, y la nueva Mexicana lo está haciendo, buscando además democratizar esta industria, para que más gente pueda hacer uso del transporte aéreo. Y por la experiencia vivida puedo decirlo con todas sus letras: hacerlo con la nueva Mexicana es una excelente opción.

Mexicana abre nueva ruta a Acapulco (Especial)

Esta nueva ruta a Acapulco tiene la intención de detonar al puerto como destino; sabemos que ha padecido los efectos de varios fenómenos naturales, que han mermado su atractivo turístico; sin embargo, además de explotar los viajes de placer, un punto fundamental es la movilidad de las personas, generar oportunidades de negocio, así como de contribuir al desarrollo económico de esta joya turística del Pacífico.

Referirnos a Acapulco es hablar de historia, cultura, identidad y ahora de conectividad. Como bien dijo el general Leobardo Ávila, este puerto fue fundamental para la famosa “Nao de China”, también conocida como el Galeón de Manila o de Acapulco, siendo una importantísima ruta mercante marítima del Virreinato de la Nueva España con el continente asiático por lo menos durante 250 años.

Ha sido inspiración para grandes artistas populares. Imposible mencionar el puerto sin que a la memoria vengan los acordes de María Bonita de Agustín Lara, “Acuérdate de Acapulco…María bonita, María del alma”, o llorar a moco tendido escuchando “el más triste recuerdo de Acapulco”, parte de la canción Amor Eterno de Juan Gabriel; sin olvidar, por supuesto, toda la lírica y prosa de Agustín Ramírez, inmortalizada por el Dueto Caleta.

Estoy segura de que muchos tenemos una historia o anécdota. La primera vez que conocí el mar fue precisamente en Acapulco, cuando me llevaron mis papás junto a mis hermanos, antes de que yo cumpliera un año de edad. Mi primera -y única- casa la compré en Acapulco, misma que tuve que vender cuando Compañía Mexicana de Aviación cerró operaciones.

A diferencia de otros lugares que se sienten artificiales, Acapulco es un lugar mágico, es nuestra costa azul, pero en el Pacífico, sin tener que ir al viejo continente. Sus playas con arena dorada, el agua tibia del mar, su bahía, la quebrada, incluso su mar abierto en Playa de Barra Vieja. Su clima envidiable, hacen que este destino sea digno de visitar varias veces. Ir y venir, igual que sus olas, a este bellísimo destino, a disfrutar de su historia y de sus encantos.

Ahora esto es una realidad gracias a Mexicana, que ofrece tres vuelos semanales, saliendo jueves y viernes a las 4 de la tarde del AIFA para aterrizar en Acapulco a las 5 de la tarde. También se puede salir en domingo a las 8:00 de la noche, llegando a la playita una hora más tarde, o sea a las 9 de la noche.

Hay vuelos de regreso los jueves y viernes a las 5:40 de la tarde para estar llegando a las instalaciones del AIFA a las 6:40 de la tarde, y el domingo el vuelo sale de Acapulco es a las 9:40 de la noche, y aterriza a las 10:40 de la noche.

Como pueden ver, hay varias opciones y ahora con la nueva mexicana ya pueden también planear sus viajes utilizando su nueva tarjeta de crédito, para ir acumulando beneficios, así como hacer uso de sus Viajes Todo Pagado (VTP de Mexicana). De verdad, ya no hay pretexto para no volar, sobre todo por lo atractivo de sus tarifas.

Anímense a darse una escapada a Acapulco, aunque sea de fin de semana, no se van a arrepentir, y qué mejor que hacerlo a bordo de la nueva flota de Mexicana. Por cierto, debo destacar que bajo el modelo “low cost”, ya no se da el servicio a bordo “como antes”, sino que ahora el servicio consta de venta de productos a bordo, y solo se puede pagar con tarjeta.

Además del profesionalismo en temas de seguridad, la atención al cliente del personal de cabina de pasajeros saca un sobresaliente al dar su servicio “a la Mexicana”; gratis te ofrecen un vaso de agua o un muy recomendable café, de la zona de Huatusco, Veracruz.

Si quieren vivir una experiencia de vuelo inolvidable, háganlo por la nueva Mexicana, que sigue en el cuarto lugar de transporte de pasajeros a nivel nacional. Muchísimas felicidades, y recuerden que con pasos firmes y decididos, “Vamos por más”.