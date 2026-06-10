La aerolínea de bajo costo Volaris , al mando de Enrique Beltranena, está de manteles largos, pues a partir del pasado 3 de junio cuenta con código compartido con la aerolínea turca Turkish Airlines, con la finalidad de ofrecer a sus usuarios una mejor y mayor conectividad.

Turkish Airlines tiene una red de vuelos regulares a más 322 destinos en todo el mundo, por lo que este nuevo acuerdo permitirá a los pasajeros de Volaris acceder a la enorme red internacional con la que cuenta esta aerolínea turca, lo que significa que ahora ya podrán volar a varios continentes como Europa, Asia, África y Medio Oriente, conectando a la Ciudad de México y a Cancún con la capital de Turquía, Estambul.

Y de dicho aeropuerto podrán conectar al resto del mundo, ya que su red de destinos abarca a más de 130 países. Las ventajas de los códigos compartidos son enormes, pues desde la página de Volaris podrán planear sus vuelos con destinos en donde opera Turkish Airlnes.

Para el vicepresidente ejecutivo de Volaris, Holger Blankenstein esta alianza significa: “Estamos muy entusiasmados de concretar este acuerdo con Turkish Airlines, una de las aerolíneas más relevantes a nivel global. Esta alianza fortalece nuestra propuesta de valor al ampliar las opciones de conectividad internacional y posiciona a Volaris como un socio clave para aerolíneas internacionales en México”.

Esto fue dado a conocer a través de un comunicado, pero ¿cuáles son los beneficios reales de esta alianza?, como usuario de Volaris, ¿qué es lo que me ofrecen? De entrada, poder adquirir en solo envión todo el itinerario, esto es, no tienes que adquirir los boletos de Volaris por un lado y los de Turkish por el otro, pues todo lo harán desde un mismo espacio.

Segundo y el más importante, sabemos que el eslabón más débil dentro de las aerolíneas son el manejo de equipaje; esta alianza permite que se documente este hasta el destino final, sin tener que ir a por el entre las conexiones, que quitan tiempo y pueden provocar que uno pierda el siguiente vuelo; a final se traduce en tranquilidad para el pasajero.

Por otro lado, el director de Inversiones y Estrategia de Turkish Airlines, Levent Konukcu, manifestó que “México es un mercado importante para Turkish Airlines, y esta colaboración con Volaris representa una oportunidad para fortalecer nuestra presencia y ampliar nuestra conectividad en el país. A través de esta colaboración, nuestros pasajeros tendrán un acceso más eficiente a una amplia red de destinos dentro de México”.

En estos tiempos, la presión del costo del combustible es una realidad que tiene a las aerolíneas generando estrategias de sobrevivencia; mientras continúe el conflicto bélico, la situación no se ve halagadora a largo plazo, por este motivo es que “hacer equipo” es lo más sano, pues permite mover a los pasajeros de forma más inteligente y eficiente, siempre en beneficio de los usuarios.

Para quienes no conocen Turkish Airlines, es una aerolínea que se encuentra en operaciones desde 1933, con la red de vuelo más grande en países de Asia, África, Europa y por supuesto el continente americano. En nuestro país cuenta con dos rutas, una al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otra a Cancún (CUN), y además es miembro de la Star Alliance.

Eso la obliga a mantener altísimos estándares tanto en seguridad como de calidad en el servicio a bordo, y permite a sus usuarios acceder a los productos que ofrece en sus vuelos intercontinentales, como su vasta gastronomía, entretenimiento a bordo, acceso a la red WiFi, sus salas VIP y como plus, si van a Estambul, Turkish Airlines ofrece el servicio de “tours” dentro de la ciudad, con guía especializado, para aquellos que hagan una escala mínima de 6 horas.

En correspondencia, los pasajeros de Turkish Airlines pueden conocer México a través de todas las rutas que ofrece Volaris, e incluso viajar a Estados Unidos, Centroamérica o Sudamérica, lo cual se traduce en una mayor comodidad para los usuarios.

Si esto no fuera poco, Volaris acaba de anunciar el patrocinio de “La Cancha de los Niños”, que es una nueva experiencia temporal dentro del “Papalote, Museo del Niño”, y que abrió sus puertas el pasado 3 de junio.

La intención es acercar a los más pequeños a conocer la historia del deporte que pone a 11 contra 11 a correr detrás de un balón, que sepan cuáles son sus valores y porqué este deporte ha llegado incluso transformar comunidades.

De forma completamente interactiva, los niños podrán tocar, jugar y aprender todo sobre el fútbol. Para el Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris, Enrique Beltranena, esta nueva colaboración es “Al igual que el futbol, que solo necesita una pelota para unir al mundo; Volaris nació para que cualquier persona pueda volar. Hoy, con esta cancha iluminada que se verá desde los aires, les decimos a todas las familias que lleguen a México: bienvenidos, el juego ya empezó”.

Además, desde el cielo se podrá observar el icónico domo digital del museo, que fue convertido en un balón de futbol iluminado, y estará visible durante tres meses. Volaris es patrocinador de varios equipos, tanto de la Liga MX, como de la MSL y una de El Salvador. Por eso busca que ahora desde el cielo se pueda comenzar a vivir la fiesta mundialista.

Volaris, durante estos 20 años han transportado a más de 280 millones de pasajeros, de los cuales poco más del 11% corresponden a infancias que están volando por primera vez en su vida, por lo tanto, no nada más es mover pasajeros del punto A al punto B, sino que busca democratizar los cielos, acercando a la gente a volar cada vez más.

Entonces ya lo saben, ahora es más fácil volar, y no solo en las más de 244 rutas que actualmente tiene Volaris, sino que ahora se suman las de Turkish Airlines. ¡Enhorabuena! por esta nueva alianza; por deleitar a los pasajeros desde el aire al ver un balón gigante de fútbol, y lo mejor, por acercar a las infancias a conocer este maravilloso deporte, de la mano del museo de icónico lema: “toca, juega y aprende”.